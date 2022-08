Royal Family, parla l’esperto: “È tutta colpa di Meghan Markle”

Secondo l’esperto di vicende legate alla Royal Family, la colpa sarebbe totalmente di Meghan Markle. Non si può più tornare indietro ormai

Meghan Markle continua a far parlare di sé, anche quando non partecipa ad eventi pubblici e si gode le sue rilassanti vacanze. L’ex attrice statunitense è stata capace di rientrare nell’ennesima polemica. Alcuni suoi comportamenti non sono passati inosservati ed hanno attirato l’attenzione di diversi osservatori, in particolare quelli che seguono da molto vicino le vicende legate alla Royal Family britannica.

La Duchessa di Sussex è nell’occhio del ciclone da quando, insieme a suo marito Harry, ha deciso di lasciare il Regno Unito per trasferirsi negli Stati Uniti d’America. Dopo un breve soggiorno in Canada, la coppia si è stabilita in California, precisamente a Montecito, una delle zone più lussuose dello stato. La loro casa nella Contea di Santa Barbara vale circa 14 milioni di dollari.

Nelle ultime ore, l’ex protagonista di Suits è stata attaccata con ferocia da un giornalista britannico, il quale la accusa di essere la colpevole del mancato riavvicinamento tra Harry e suo fratello William: ecco tutti i dettagli.

Il pessimo rapporto tra Harry e William? Tutta colpa di Meghan Markle

Tom Bower è uno scrittore britannico ed ha appena pubblicato Revenge: Meghan, Harry And The War Between The Windsors, una biografia non autorizzata sui Duchi di Sussex. Il libro è molto critico nei confronti di questa coppia, recentemente alle prese anche con altre problematiche. Bower attacca in particolare Meghan Markle, colpevole, secondo lui, di aver definitivamente allontanato suo marito Harry dal fratello maggiore.

Lo scrittore ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Ok Magazine ed ha ricostruito l’intera vicenda: “Tutto è cominciato quando William ha chiesto a suo fratello di andarci piano con Meghan. Purtroppo Harry ha riferito i dettagli della conversazione alla sua futura moglie e quest’ultima ha alzato le barriere contro la famiglia dei Windsor, soprattutto con William”. Proprio il Duca di Cambridge è stato coinvolto in un curioso episodio alcuni giorni fa.

Tom Bower crede che l’ex stella di Hollywood abbia convinto Harry che William volesse distruggere l’immagine di suo fratello, mettendo in giro false notizie e pettegolezzi. Il biografo aggiunge che un altro obiettivo di Meghan Markle sarebbe sempre stata Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge avrebbe la colpa di aver sempre sostenuto il marito in questa battaglia. “Adesso è troppo tardi per una riconciliazione, Meghan ha giocato il ruolo della vittima ed ha ottenuto ciò che voleva”, ha concluso il giornalista.