L’esultanza di Andrea Delogu lascia senza fiato. Lato b in primo piano e “mossa” per il record

Andrea Delogu ha lasciato tutti senza fiato, mostrando il suo fisico scolpito agli utenti della rete come mai prima di questo momento.

Andrea Delogu sta vivendo un periodo d’oro. La conduttrice, dopo aver interrotto la relazione con Francesco Montanari, ha ritrovato l’amore con un uomo molto più giovane e sul piccolo schermo degli italiani ha sempre più spazio. Basti pensare, infatti, alla recente esperienza con il suo migliore amico Stefano De Martino, dove insieme hanno condotto i Tim Summer Hits presentando ai telespettatori i brani più gettonati di questa settimana.

Tra una puntata e l’altra, però, Andrea ha deciso di concedersi qualche giornata di relax e sui social ha condiviso questi momenti lasciando i suoi fedeli sostenitori senza parole di fronte alla sua innata bellezza.

Andrea Delogu ha mandato in tilt gli utenti della rete, mostrando alcuni scatti che hanno tolto a tutti il fiato, incantati nell’ammirare la sua incredibile bellezza.

Andrea Delogu sirenetta al mare: lo scatto lascia tutti senza fiato

Andrea Delogu ha pubblicato una foto su Instagram, dopo aver fatto impazzire Belen Rodriguez a causa della sua amicizia con Stefano De Martino, dove mostra a tutti il suo corpo scultoreo mandando in tilt gli utenti della rete.

“Momenti di foto e video fatti a cul* di babbuino” ha descritto il tutto ironica come soltanto lei sa essere. “Ps: grazie, speriamo di vederci presto” ha poi concluso rivolgendosi probabilmente ai suoi fedeli sostenitori. Lo scatto, manco a dirlo, in men che non si dica ha fatto strage di like e non solo è stato notato dai fan ma anche dalle sue colleghe. Tant’è che non è sfuggito il commento fattole dalla cantante Nina Zilli.

“Non sembrava proprio un 🍑 di babbuino 😝😂🙌🔥stupendissima!” ha scritto la cantante, complimentandosi per il lato b di Andrea Delogu. Gli utenti della rete non hanno potuto fare a meno di concordare con lei, esaltando la bellezza della conduttrice del momento che settimana dopo settimana non fa altro che confermare il suo ruolo in Rai dove riesce a proporre sempre contenuti interessanti e innovativi. Portando una ventata di aria fresca nei contenitori dell’azienda pubblica.