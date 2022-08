Concorrenti Grande Fratello Vip 7, tutti i nomi: cast bomba in arrivo

Concorrenti Grande Fratello Vip 7, chi sono? Tutti i nomi: non solo Giovanni Ciacci, cast bomba in arrivo per Signorini.

Il countdown per la settima edizione del Grande Fratello Vip è ufficialmente partito. Canale 5 ha cominciato a trasmettere il promo annunciando il ritorno del padre di tutti i reality che dovrebbe partire, salvo cambiamenti dell’ultima ora, lunedì 19 settembre. Al timone, come sempre, ci sarà Alfonso Signorini che ha scelto di avere al proprio fianco, come opinioniste, Sonia Bruganelli che torna per il secondo anno consecutivo e Orietta Berti, nuovissima nel ruolo.

La curiosità maggiore, naturalmente, riguarda il cast. Sono tanti i nomi accostati al reality, ma finora solo un concorrente è stato ufficializzato da Alfonso Signorini che ha intenzione di portare nella casa inquilini con storie forti da raccontare, ma chi potrebbero essere i nuovi concorrenti del reality?

Concorrenti Grande Fratello Vip 7: non solo Giovanni Ciacci, tutti i nomi

Il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7, come ha annunciato Signorini sul settimanale Chi, è Giovanni Ciacci che potrà parlare della propria sieropositività. Per avere Ciacci nella casa, Signorini è riuscito ad ottenere da Mediaset un cambiamento storico per il reality. Oltre a Ciacci, tuttavia, nella casa potrebbe esserci anche un concorrente transgender. Anche in questo caso, l’anticipazione arriva da Signorini nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Libero.

“E’ importante che si parli di diritti Lgbt. Come di trans gender. Basta non esagerare. Ti confesso che vedere cinque trans su Raidue in prima serata mi ha fatto scattare l’applauso. Anche perché bisogna leggere oltre l’aspetto del “mascheramento”, dello stereotipo. A me piace capire, conoscere la loro vita quotidiana, le loro difficoltà. È un tema di estremo interesse; e non è detto che non lo porti al GF”, ha detto il conduttore e direttore del settimanale Chi.

Chi, dunque, potrebbe essere il concorrente transgender? I nomi spuntati sul web sono quelli di Vladimir Luxuria, dell’attrice Vittoria Schisano, di Elenoire Ferruzzi a cui potrebbe appartenere uno degli indizi pubblicati sui social da Signorini ovvero lo smalto rosso Chanel e Rebecca De Pasquale che ha partecipato all’edizione nip del Grande Fratello Vinta da Federica Lepanto.

Nel cast, inoltre, potrebbe esserci anche un altro ex gieffino che ha partecipato al Grande Fratello 16 vinto da Martina Nasoni e che è stato, poi, anche tronista di Uomini e Donne ovvero Daniele Dal Moro.

Tanti nomi, inoltre, come ha anticipato Signorini, non sono spuntati ancora. Ci saranno tante sorprese? Tra circa un mese si scoprirà tutto.