GF Vip 7: arriva il primo concorrente ufficiale della nuova edizione del reality e spunta il figlio di un vero campione del mondo.

Con la messa in onda del primo promo che annuncia il Grande Fratello Vip 7, il countdown è ufficialmente partito. Alfonso Signorini tornerà al timone del padre di tutti i reality a settembre avendo accanto Sonia Bruganelli e Orietta Berti nel suolo di opinioniste. L’attenzione e la curiosità del pubblico, tuttavia, è per il cast.

Da settimane, sul web, spuntano vari nomi che, finora, sono stati in parte smentiti e in parte confermati. Oggi, però, dalle pagine del settimanale Chi, arriva il nome del primo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7.

GF Vip 7: “Sono il primo concorrente ufficiale”

Il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7 è stato svelato dal numero del settimanale Chi in edicola dal 3 agosto. Si tratta di Giovanni Ciacci che, nella lunga intervista rilasciata ai microfoni del magazine diretto da Alfonso Signorini, svela di aver scoperto di essere sieropositivo.

“Sono sieropositivo e mi piacerebbe parlarne. Negli Anni 80 la parola Hiv era sinonimo di morte. Le cure antiretrovirali non si erano ancora trovate, moriva un sacco di gente. Per chi si infettava la sieropositività era solo l’anticamera dell’Aids che lo avrebbe condotto dritto al cimitero. Oggi, con le cure, il tasso virale nel sangue viene annullato e non ci si ammala più di Aids. Certo, si muore ancora: chi non si può o non vuole curarsi o chi si accorge troppo tardi della sua sieropositività, magari in Aids conclamato. Ecco, in questi casi è difficile intervenire con successo sulla malattia”, ha raccontato Ciacci.

Signorini, poi, che a Simona Ventura ha svelato alcuni indizi sui concorrenti, ha confermato la sua presenza nella casa del Grande Fratello Vip come primo concorrente ufficiale della settima edizione. “A proposito di programma importante, lo sai che c’è il Grande fratello Vip che ti aspetta? Ti comunico che sei il primo concorrente ufficiale del Grande fratello Vip!”, ha detto Signorini.

“Vuoi dirmi che sono ufficialmente un vippone? Adoro! Accenderò un faro su questa malattia e sarà la prima volta che si parlerà di Hiv in un programma seguitissimo di prima serata. Tu e Mediaset mi avete dato una grandissima possibilità e di questo voglio veramente ringraziarvi”, ha commentato a sua volta Ciacci.

Nelle scorse ore era circolato anche il nome di Nicolò Pirlo, figlio maggiore dell’allenatore ed ex campione del mondo Andrea Pirlo. Secondo quanto fa sapere The Pipol, Nicolò Pirlo sarebbe stato uno dei primi contattati per il GF Vip 7, ma il ragazzo avrebbe rifiutato preferendo concentrarsi sul marchio di moda che ha creato.