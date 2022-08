Totti non si nasconde più: dopo l’addio a Ilary Blasi, beccato così

Francesco Totti dopo l’annuncio della separazione da Ilary Blasi non ha più alcuna intenzione di nascondersi. I paparazzi l’hanno beccato cosi.

Francesco Totti è senza alcun dubbio il protagonista indiscusso del gossip di quest’estate. Da quando ha annunciato la sua separazione da Ilary Blasi non si fa altro che parlare di lui e dei presunti motivi che l’avrebbero spinto a dividere la sua strada da quella della conduttrice dopo oltre venti anni in cui sono stati insieme.

Non è difficile immaginare, anzi appare anche piuttosto scontato, che da quel momento l’ex Capitano della Roma è stato braccato dai paparazzi e se in un primo momento faceva di tutto per non farsi beccare, chiedendo anche l’aiuto dei suoi amici di sempre, ora ha deciso di lasciarsi tutto alle spalle e di viversi la vita alla luce del sole.

Francesco Totti dopo Ilary Blasi non si nasconde più e sulle pagine del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, si mostra così.

Francesco Totti non teme più il gossip: dopo l’addio ad Ilary beccato così

Sembrano essere ormai lontani i tempi in cui Francesco Totti, che dopo aver lasciato Ilary Blasi ha lasciato anche lei, costruiva piani e strategie insieme ai suoi migliori amici per non farsi beccare dai fotografi perché ora vive tutto alla luce del sole dal settimanale diretto da Alfonso Signorini è stato beccato in compagnia di Noemi Bocchi, la sua nuova compagna.

L’ex capitano della Roma si è recato a casa della sua compagna in moto di sera per poi andarsene il mattino dopo. Un considerevole passo avanti considerato che durante la precedente paparazzata aveva lasciato la sua automobile molto lontano da casa di lei per poi farsi accompagnare da un suo amico in modo da destare meno sospetti possibili, ma purtroppo i fotografi avevano immortalato ogni cosa e la verità come sempre è venuta a galla.

Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più e sono pronti a viversi la loro relazione alla luce del sole. Anche se c’è chi ancora sogna un ritorno di fiamma con la conduttrice dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi con cui per anni ha fatto sognare il pubblico italiano.