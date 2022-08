Royal Family: le stravaganti vacanze di William e Kate

Quest’anno William e Kate hanno deciso di stravolgere i loro piani per le vacanze estive. Ecco dove passeranno le ferie i Duchi di Cambridge

Anche i nobili vanno in vacanza, come tutti gli altri, solo che frequentano posti che gli altri, tranne rarissime eccezioni, possono soltanto sognare. Se mettiamo da parte questa differenza, ci renderemo conto che le vacanze dei membri della Royal Family potrebbero avere tanti punti in comune con quelle di una persona ‘normale’. William e Kate non fanno eccezione, anche loro amano godersi un po’ di relax dopo un anno di lavoro.

Negli ultimi dodici mesi, i Cambridge hanno dovuto sostituire più volte la Regina Elisabetta in diversi eventi pubblici. La coppia ha girato il mondo con una frequenza maggiore rispetto al passato, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia mondiale che erano ancora molto diffuse lo scorso inverno, in Gran Bretagna e nel resto d’Europa. Ecco dove trascorreranno le vacanze estive William e Kate Middleton, ovviamente in compagnia dei loro figli e dei familiari più stretti.

Le vacanze estive di William e Kate

William e Kate amano molto la natura e sembra che anche i loro figli, George, Charlotte e Louis, abbiano la stessa passione, in particolare il primogenito. I Duchi di Cambridge vanno spesso ad Anmer Hall, nel Norfolk, dove c’è un edificio del XVIII secolo ad attenderli ogni anno. Pare che la futura regina d’Inghilterra ami particolarmente questo posto, dove ha vissuto diversi momenti speciali da quando fa parte della Royal Family.

Un altro posto molto amato da questa coppia è Tresco, nelle isole Scilly, nel sud dell’Inghilterra. Lì i Cambridge trovano delle meravigliose spiagge incontaminate, con la possibilità di assistere ad un panorama che difficilmente si può trovare altrove. Questo è un posto del cuore di William, sin dal lontano 1989, quando visitò per la prima volta le isole insieme a suo fratello Harry, suo padre Carlo e sua madre Diana, ancora al centro di numerose polemiche nonostante la scomparsa prematura nel 1997.

Quest’anno Kate e William hanno deciso di cambiare leggermente i loro piani e di fare un fuori programma. I due passeranno alcuni giorni in Scozia, in compagnia della Regina Elisabetta. Non è ancora chiaro se l’anziana sovrana resterà fino ad ottobre in vacanza, come da tradizione, ma i Duchi di Cambridge vorrebbero fare compagnia alla monarca, soprattutto dopo i recenti problemi di salute.