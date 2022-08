I tre segni zodiacali che amano gli animali domestici

Questi segni zodiacali non potrebbero vivere senza un cucciolo in giro per la casa. Hanno bisogno dei loro animali domestici, li amano troppo

Secondo le statistiche, in una casa su tre c’è almeno un animale domestico, questo vuol dire che gli italiani sono molto legato ai loro amici, soprattutto quelli a quattro zampe. L’animale domestico più diffuso è il cane, seguito da gatti, pappagalli e conigli. È sempre importante ricordare quanto il popolo italiano sia amante degli animali, a differenza di una minoranza incivile che, durante il periodo estivo, abbandona i propri amici pelosi per ‘godersi’ serenamente le vacanze.

Alcuni segni zodiacali hanno un legame più forte con gli animali domestici. Chi è nato sotto questi segni dello zodiaco non può fare a meno di avere un animale in giro per la casa. Tra questi segni e i loro animali domestici nasce una vera e propria amicizia, che dura fino all’ultimo giorno. Oggi scopriremo la classifica dei segni zodiacali che amano gli animali domestici. Ecco il podio, pensi che ci sia anche il tuo segno?

I segni zodiacali che amano gli animali domestici

Gemelli: al terzo posto in classifica troviamo il segno dei Gemelli. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco hanno diverse passioni, una di queste è l’amore per gli animali domestici. È difficile che una persona appartenente a questo segno non abbia un cane o un gatto in casa. Questo segno adora fare lunghi giri insieme al suo amico a quattro zampe, possibilmente in montagna, dove l’aria è più fresca e il suo amico peloso può godersi un po’ di sana libertà.

Cancro: al secondo posto in classifica c’è il segno del Cancro. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco non sta vivendo un’estate fantastica ma può comunque contare sull’aiuto del suo animale domestico. Il Cancro si confida con il suo animale domestico, come se quest’ultimo fosse in grado di rispondergli. Non è pazzo, semplicemente considera il suo animale domestico un vero amico, una persona di famiglia.

Toro: il gradino più alto del podio è occupato dal segno del Toro. Questo segno ha un atteggiamento molto protettivo nei confronti di tutti, anche se si tratta di un cucciolo. Il Toro ama soprattutto i cani, entra in sintonia con il suo amico a quattro zampe e si occupa di lui come se fosse un fratello minore. Spesso il Toro dimentica l’esistenza delle altre persone per dare la priorità al suo animale domestico.