Dopo settimane di rumors su una presunta crisi, Luca Salatino e Soraia Ceruti lasciano i fan di Uomini e Donne senza parole così!

Luca Salatino e Soraia Ceruti si sono conosciuti e innamorati nella scorsa stagione di Uomini e Donne. Dopo aver corteggiato Roberta Ilaria Giusti che, durante la scelta gli ha preferito Samuele Carniani, Luca è diventato un tronista di Uomini e Donne e, al termine di un lungo percorso, ha lasciato lo studio scegliendo Soraia Ceruti che gli ha detto sì.

Per la coppia è così iniziata la prova del nove ovvero la conoscenza nella vita quotidiana. vivendo in due città diverse, lui a Roma e lei a Como, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice vivono un amore a distanza. Inizialmente non è stato facile trovare un equilibrio al punto che sul web si parlava già di rottura. La coppia, però, non ha mai mollato e oggi spazzano via tutti i rumors e le indiscrezioni su presunte crisi con delle parole davvero da brividi.

Luca e Soraia dopo Uomini e Donne: la dedica da pelle d’oca di Salatino alla Ceruti

Nessuna crisi tra Luca Salatino e Soraia Ceruti come avevano già dichiarato rassicurando tutti i fan di Uomini e Donne che li hanno seguiti per mesi. La coppia, pur vivendo a distanza, cerca di viversi il più possibile trascorrendo alternativamente giorni a Roma e a Como. Sui social condividono diversi momenti delle giornate che trascorrono insieme anche se, finora, non si erano mai lasciati davvero andare e vere e proprie dichiarazioni d’amore. Almeno fino ad oggi!

A sorprendere tutti, infatti, è stato Luca che, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una bellissima foto con la sua Soraia che potete vedere qui in basso scrivende delle parole ricche d’amore e di stima per la fidanzata.

“Non avrei mai pensato di trovare una persona come te al mio fianco……sei una parte del mio cuore ❤️ Tu già sai…… Amare qualcuno non è solo un forte sentimento, è una scelta, una promessa, un impegno”, ha scritto Luca. “Amore mio grande”, è stata la risposta di Soraia mentre tra gli altri commenti spiccano quelli di Gianni Sperti e Ida Platano che, dopo aver visto nascere il loro amore nello studio di Uomini e Donne, sono felici di vederli così uniti.