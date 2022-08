Francesca Chillemi sempre più bella e radiosa sul set di Che Dio ci aiuti 7: per l’attrice arriva la dedica più bella e i fan sono perfettamente d’accordo.

Francesca Chillemi illumina il set di Che Dio ci aiuti 7 con la sua bravura e la sua bellezza. Il set della fiction è la casa artistica dell’ex Miss Italia da anni. La Chillemi, infatti, è protagonista della fiction di Raiuno sin dalla prima puntata della prima stagione. Attualmente il set è a Spoleto dove sono in corso le riprede della settima stagione che darà una svolta a tutta la storia, ma soprattutto ad Azzurra, il personaggio interpretato dalla Chillemi.

Radiosa, bellissima e in splendida forma, la Chillemi, sul set, sta affrontando nuove avventure per il suo personaggio ricevendo la dedica più bella con cui i fan sono perfettamente d’accordo.

Francesca Chillemi: la dedica di Elena Sofia Ricci conquista tutti

Dopo aver conquistato tutti come Miss Italia, Francesca Chillemi sta conquistando tutti anche da attrice. Protagonista indiscussa della fiction italiana, la prossima stagione televisiva sarà importantissima per lei. La Chillemi, infatti, sarà protagonista della fiction Viola come il mare che è stata girata tra Roma e Palermo dove, in spiaggia, ha sfoggiato la sua bellezza in costume.

A gennaio 2023, poi, sarà la protagonista indiscussa di Che Dio ci aiuti 7 dove, dopo l’addio di Elena Sofia Ricci, il suo personaggio subirà una svolta storica diventando un punto di riferimento indiscusso per le ragazze che arriveranno in convento. Dopo le prime tre puntate in cui ci sarà ancora Suor Angela, il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci, sarà Azzurra la responsabile del convento. In attesa di scoprire se il personaggio interpretato dalla Chillemi avrà un futuro religioso, per lei, è arrivata la dedica più bella.

“Una bella ragione, Francesca ! ❤️…per far diventare bella bella una giornata!!”, ha scritto Elena Sofia Ricci pubblicando la foto che vedete qui in alto scattata sul set. Una foto che è stata poi ricondivisa tra le storie del proprio profilo Instagram dalla stella Chillemi che, tra i commenti, ha scritto: “La mia zia follia”.

Tantissimi i messaggi dei fan della fiction che hanno amato Azzurra e Suon Angela sin dalla prima puntata di Che Dio ci aiuti. Tra i commenti spunta anche quello di Elena D’Amario, ballerina professionista di Amici e new entry della fiction di Raiuno che il pubblico conoscerà nel corso delle puntate della settima stagione.