Tutto quello che Alessia Marcuzzi non ha mai detto su suo marito e non solo

Alessia Marcuzzi è una nota conduttrice. Ha diretto programmi come il Grande Fratello, l’Isola dei Famosi e anche Temptation Island.

E’ da un annetto, però, che la conduttrice manca sul piccolo schermo.

Proprio durante un’intervista, la Marcuzzi rivela cosa è accaduto in questo ultimo periodo, come ha vissuto la sua separazione da Mediaset e come sta andando il rapporto con suo marito. Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni

Nell’ultimo anno, Alessia Marcuzzi si è allontanata dalla televisione e tutto ciò che la riguarda. Il gossip però l’ha sempre tenuta sotto controllo cercando di capire quale fosse il motivo del suo distaccamento.

Alessia ha detto addio alla Mediaset, ma il prossimo inverno arriverà con un nuovo programma su Rai 2. Si tratta di un format tutto nuovo dal titolo Boomerissima.

Proprio per questo lieto evento, la Marcuzzi viene invitata dal magazine Oggi per una intervista.

Dopo aver infiammato il web, la conduttrice inizia subito a parlare del suo rapporto attuale con la Mediaset.

“Mi ha affidato programmi importanti, ma i rapporti professionali sono come quelli affettivi: evolvono. È normale e umano prendersi un momento per sé quando non ci si riconosce più nei progetti che ti vengono proposti” commenta la Marcuzzi e continua: “Ma chi ci vuole vedere un tradimento, una rottura, sbaglia“.

L’intervista poi si sposta sulle relazioni passate della conduttrice. Alessia infatti ha una famiglia allargata: Tommaso, figlio di Simone Inzaghi, e Mia, avuta con Francesco Facchinetti.

Le storie si sono concluse con entrambi, ma i rapporti sono buoni anche con le nuove compagne degli ex.

“È un esercizio faticoso e insieme un atto d’amore” spiega Alessia

Per quanto riguarda il suo attuale marito, Paolo Calabresi Marconi, la conduttrice svela tutta la verità, dopo aver rivelato alcuni retroscena sulla loro storia.

“Chi non vive alti e bassi in un rapporto di coppia? Paolo è il mio sostegno e un punto di riferimento anche per i miei figli. Ma agli equilibri finti e comodi io non ci credo” confessa la donna e conclude: “L’amore è dialettica, ma anche silenzi e urla“.

Alcuni rumor avevano lasciato intendere che il matrimonio di Alessia Marcuzzi fosse in crisi, ma non è così. La conduttrice è perdutamente innamorata di suo marito nonostante gli alti e bassi del vivere una relazione