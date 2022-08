Victoria De Angelis e Damiano David, look total white durante un’esibizione a Chicago: bellezza spettacolare per la bassista e il frontman dei Maneskin.

Con un look total white, Victoria De Angelis e Damiano David hanno incantato il pubblico di Chicago durante un’esibizione acustica al Live After Lolla for 103.5 KISS FM dopo la stratosferica esibizione sul palco del Lollapalooza di Chicago. Se Ethan Torchio ha optato per camicia e pantaloni di jeans, Thomas Raggi ha indossato pantalone e camicia viola. Damiano e Victoria, invece, hanno indossato un outfit bianco completando il look con degli accessori neri.

Tutti bellissimi e perfettamente in stile con la loro personalità, i Maneskin continuano a conquistare i fan con il loro indiscutibile talento, ma anche con l’innegabile bellezza che il bianco degli outfit di Damiano e Victoria ha esaltato ulteriormente.

Victoria De Angelis e Damiano David in bianco per l’esibizione live dei Maneskin: assolutamente incantevoli

Sul palco del Lollapalooza di Chicago, i Maneskin si sono letteralmente scatenati al punto che Damiano David ha riportato un infortunio alla spalla che, fortunatamente, guarirà in poco tempo come ha assicurato la band sui social. Il giorno successivo al live che ha scatenato una folla immensa di fan, i Maneskin si sono esibiti per la radio davanti ad un gruppo ristretto di ammiratori.

Un’esibizione totalmente acustica nel corso della quale Damiano ha cantato alcuni dei brani più famosi della band romana accompagnato dalla chitarra di Thomas e Victoria e da una batteria improvvisata di Ethan. Sempre molto affiatati, i quattro musicisti si sono presentati davanti al pubblico con un look curato.

Damiano e Victoria, in particolare, hanno scelto di indossare entrambi il bianco. Un vestito lungo sotto il ginocchio con maniche lunghe per Victoria che ha completato il look con degli stivali neri e alti lasciando i capelli biondi sciolti sulle spalle.

Pantalone e camicia bianca per Damiano che ha spezzato il look total white con una cintura nera. Due outfit che hanno riscosso molto successo tra i fan che hanno apprezzato anche il look di jeans di Ethan e l’outfit viola di Thomas.

Ancora una volta, i Maneskin conquistano tutti con la musica, ma dettano anche mode e tendenza come fa, ormai da tempo, Victoria che a New York ha sfoggiato anche una minigonna con un generoso spacco che ha mandato in tilt il web.