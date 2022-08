Damiano David si fa male durante il concerto dei Maneskin a Chicago: come sta il frontman della band? La verità sui social e le parole di Victoria.

Il successo dei Maneskin è inarrestabile. La band romana si trova ancora negli Stati Uniti dove ieri è salita sul palco del Lollapalooza di Chicago trascinando una folla immensa con la loro musica ed energia. Sul palco, Damiano David ha dato tutto se stesso scendendo come è solito fare anche tra la folla. Nel corso dello show, ad un certo punto, Damiano è apparso con una vistosa busta piena di ghiaccio sulla spalla.

Un infortunio che non gli ha impedito di portare a termine il concerto cantando e ballando insieme al pubblico, ma come sta ora il frontman della band romana?

Come sta Damiano David dopo l’infortunio alla spalla? Le foto dei Maneskin svelano tutto

“Lavoro pericoloso”, scrive Damiano condividendo tra le storie di Instagram una foto con una vistosa fasciatura alla spalla, conseguenza dei movimenti irruenti fatti sul palco di Chicago. Nulla di grave, fortunatamente, per il frontman della band romana come fa sapere la pagina Instagram ufficiale dei Maneskin che, nel pubblicare una carrellata di foto della giornata vissuta, ha rassicurato tutti sulle condizioni di Damiano.

“Ieri, la folla al @lollapalooza era così calda che Dam aveva bisogno di ghiaccio per rinfrescarsi un po’ 🔥 Grazie Chicago per questo spettacolo incredibile e per il tuo pubblico elettrizzante. Il calore che abbiamo trovato qui ci ha lasciato davvero senza fiato. Non vediamo l’ora di rifare tutto molto presto”, fa sapere la band.

Tanti i commenti per Damiano che è un vero animale da palcoscenico. “Ha dato tutto”, sottolinea Victoria De Angelis tra i commenti. I Maneskin, dunque, nonostante non si fermino da più di un anno, danno sempre il massimo donandosi totalmente al proprio pubblico come hanno fatto anche a New York dove Victoria ha sfoggiato un look total black che ha incantato tutto.

Dopo New York e Chicago, i Maneskin potranno riposarsi per qualche giorno per poi partire alla volta del Giappone dove sono attesi per il 18 agosto. Damiano, dunque, avrà il tempo di riprendersi totalmente.