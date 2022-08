Trova il coniglietto, si è nascosto in mezzo ai gattini, è proprio lì!

Il test del giorno è più colorato che mai: trova il coniglietto! Il birbante amico a quattro zampe si è nascosto, ma lo si può trovare grazie all’astuzia.

Non ci sono dubbi, rompicapo rapidi come quello del giorno sono fonte di grande divertimento. Mettersi in gioco allenando le proprie abilità visive e logiche è il modo migliore per passare del tempo libero in tranquillità. Potresti risolvere i nostri test anche in compagnia dei tuoi amici, l’importante è portare a termine la sfida. Trova la posizione del coniglietto e stupisci tutti con le tue qualità.

Questi gattini sono tutti pronti per andare ad una festa in maschera, di sicuro faranno un figurone con il loro travestimenti. Peccato che uno di loro si sia mascherato due volte: si tratta di un coniglietto che finge di essere un gatto ad un party esclusivo in cui tutti giocano ad essere qualcun altro!

Insomma, è un giochino da non perdere, ma trovare la posizione esatta dell’amichetto dalle orecchie lunghe è difficile.

Ti consigliamo di studiare una strategia adatta, magari selezionando le caratteristiche principali del coniglietto. Allora, che stai aspettando? Vinci la sfida!

Trova coniglietto soluzione: nascondiglio perfetto!

Come già accennato sopra, il test non può essere superato se affrontato con superficialità. Per risolverlo è necessario mettersi in gioco studiando una tecnica adatta al fine in questione. Se non ti piace il genere, abbiamo tanti altri rompicapo da risolvere. Ad esempio potresti provare a trovare la risposta esatta all’indovinello del personaggio segreto, è davvero divertente. Nel frattempo, sveliamo la soluzione di quello del giorno.

Hai trovato da solo il coniglietto oppure hai avuto bisogno dei nostri suggerimenti? L’animale protagonista del test del giorno si è nascosto con grande maestria, ma c’è un dettaglio che lo smaschera.

Ribadito più volte nei paragrafi precedenti ed anche in altre sfide, spesso sono i dettagli a fare la differenza, e quello del giorno la fa decisamente!

Se osservi con attenzione l’animale accerchiato dall’elemento grafico, è diverso dagli altri, anche se non lo sembra. Con lo zoom puoi chiaramente vedere che quell’apertura che ha al posto della bocca, non è un musetto da gatto, ma sono i denti tipici del coniglio.

Appunto, è un dettaglio quasi impercettibile, ma una volta constatato e rilevato mette a tacere qualsiasi dubbio presente. Se ti è piaciuto questo rompicapo, perché non provi a risolvere il test dell’ape regina da trovare nel suo alveare? La furbacchiona reale si è nascosta in mezzo ai suoi sudditi!

Al momento, continueremo a studiare nuove avvincenti sfide che fanno al caso tuo, ci vediamo al prossimo giochino divertente. Non smettere di allenarti e diventa il miglior solutore di sempre.