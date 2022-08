Boom per due ex vipponi: l’annuncio scatena il delirio sul web

L’annuncio scatena il delirio sul web: boom per due ex vipponi

Dopo tanto parlare, ecco che è uscita la promo ufficiale del Grande Fratello Vip 7. Il programma inizierà il 19 settembre e Alfonso Signorini è preso nel firmare gli ultimi contratti con i futuri gieffini.

Al fianco del conduttore troveremo le due opinioniste: Sonia Bruganelli che aveva detto più volte che non sarebbe tornata e alla fine ha detto di sì e la cantante Orietta Berti.

Ma ecco che spunta l’annuncio delirio per due ex vipponi della Casa. Vediamo insieme cosa sta accadendo

E’ quasi tutto pronto per la prossima edizione del GF Vip e come potevano mancare loro due. Ma come chi? Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge.

Il prima ha partecipato due anni fa al reality show e ha trovato l’amore con Giulia Salemi, la seconda invece spunta dall’ultima edizione con il suo intenso triangolo artistico con Alex Belli.

Ma cosa hanno in comunque questi due personaggi a parte la loro partecipazione al reality show? Entrambi condurranno il GF Vip Party.

Mentre Alfonso Signorini riceve dei no stellari, il programma sopracitato ha l’obbiettivo di aggiornare i telespettatori prima dell’inizio dell’appuntamento serale. Ex concorrenti o parenti dei gieffini partecipano alla chiamata e rispondo a delle domande molto scottanti.

Insomma, è un metodo per rimanere sempre aggiornati e per scaldare gli animi prima che prenda in mano la conduzione Alfonso Signorini.

Sia per Pierpaolo che per Soleil è un annuncio pazzesco e a rivelare la notizia ci pensa TvBlog, mentre accade quello che non era mai successo.

Pretelli ha già avuto alcune possibilità di conduzione a Domenica In con Mara Venier e poi come concorrente a Tale e Quale Show con Carlo Conti.

La Sorge invece è più “acerba” in questo senso, ma ha comunque ricoperto il ruolo di giudice a La Pupa e il Secchione di Barbara D’Urso solo dopo una settimana dalla sua eliminazione dalla Casa.

E’ quasi tutto pronto per il Grande Fratello Vip 7. Questa addirittura dovrebbe essere l’edizione più lunga. Se gli ascolti andranno bene, la Casa rimarrà aperta fino a primavera inoltrata.

Dopo questo grande annuncio, Soleil e Pierpaolo non vedono l’ora di iniziare