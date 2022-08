Addio allo storico compagno! L’ex vippona esce allo scoperto con lui!

L’ex vippona dopo l’addio allo storico compagno ha scelto di venire allo scoperto e di presentare l’uomo che le ha rubato il cuore.

L’ex vippona dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip ha visto sfumare la sua relazione lunga 17 anni. Il suo storico compagno, dalla quale ha avuto le sue amatissime gemelle, ha deciso di troncare il loro amore attraverso un messaggino e di iniziare una nuova relazione con un’altra donna.

Un duro colpo per l’ex concorrente di Alfonso Signorini che si è ritrovata a partire da zero e rialzarsi da terra dopo la sonora batosta. Il peggio però sembrerebbe essere passato in quanto Matilde Brandi su Instagram ha ammesso di avere un nuovo amore nella sua vita e che è pronta a ricominciare da zero in questa nuova relazione.

Matilde Brandi innamorata: l’ex vippona riparte così dopo il cuore infranto

Matilde Brandi dopo l’esperienza al GF Vip di Alfonso Signorini, dove è stato svelato il primo concorrente ufficiale della settima edizione, ha dovuto fare i conti con l’amara realtà dei fatti ritrovandosi ad affrontare una dolorosa rottura avvenuta dopo 17 anni.

Ora però il peggio sembrerebbe essere passato e nelle sue Instagram Stories ha deciso di presentare il suo nuovo fidanzato. La ballerina però, almeno per il momento, ha preferito non mostrare il volto dell’uomo in questione, coprendolo con uno sticker a forma di cuore. Molto probabilmente perché lui non fa parte del mondo dello spettacolo e vuole garantirgli una certa privacy ma nel pubblicare lo scatto ha utilizzato una canzone che lascia poco spazio all’immaginazione.

Matilde ha utilizzato la canzone Rondini Al Guinzaglio di Ultimo, soffermandosi sulle seguenti parole: “Tu portami con te, dove tutto si trasforma, dove il mondo non mi tocca”. Segno che questo nuovo amore è riuscito a curare tutte le ferite che il tempo ha creato su di lei, ma ora come una fenice è pronta a rialzarsi e viversi la vita nel migliore modo possibile.

Il nuovo fidanzato di Matilde Brandi ha portato nella vita dell’ex vippona quella serenità che da tempo mancava e i suoi fedeli sostenitori non potrebbero che essere più che felici per la loro beniamina.