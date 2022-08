Trova il numero diverso in soli 30 secondi: test da urlo!

By

Sei pronto a dare i numeri? Trova il numero diverso tra i presenti, non perdere la concentrazione: è un test di furbizia, non di intelligenza!

I test più divertenti sono quelli imprevedibili, ma anche quelli che a primo impatto sembrano semplici, e in realtà sono dei veri rompicapo da affrontare con tenacia e costanza. L’enigma del giorno ha come protagonista un numero definito diverso, nel senso che ha un valore diverso? Oppure si tratta di qualche altra differenza? Bisogna saper interpretare le informazioni delle consegne dei test se si vuole diventare dei bravi solutori.

Se ti piacciono le sfide assurde, sei nel posto giusto. Il numero diverso è nascosto in mezzo alla mischia e per trovarlo non dovrai osservare da ogni parte senza dare un senso logico a quello che stai facendo, ma la strategia deve essere un altra.

Dall’esterno verso l’interno, o al contrario, non importa. Ciò che conta è che ti metta in gioco seguendo un certo rigor di logica, che non è quella di un pensiero che va a scoprire i misteri dell’universo, ma un ragionamento pratico e risolutivo.

Hai capito cosa ti stiamo suggerendo? Mettiti alla prova, non temere le sfide. Il tempo passa, hai solo 30 secondi, e la soluzione poi la troverai alla fine dell’articolo con tanto di trucchetti e spiegazioni fondamentali.

Soluzione trova il numero diverso: è facilissimo!

Non è l'unico test che abbiamo da proporti con l'obiettivo di trovare qualcosa di nascosto.

Il cerchietto rosso dice tutto sulla soluzione del giorno, evidenzia il numero 8! Ebbene, quando ti abbiamo suggerito di pensare alla possibile “differenza”, ti volevamo portare fuori strada, ma era palese che fosse un tranello. Lo avevi capito o ti sei lasciato ingannare?

“Trova il numero diverso” poteva significare anche una differenza grafica e non di valore, ma è proprio qui la bellezza dei rompicapo. Nell’imprevedibilità che ti stavamo presentando, e nella possibilità di mettersi in gioco al 100%.

Se ti è piaciuto il genere ma preferisci qualcosa di più difficile, ti consigliamo il test dell'ape Regina: trovala in mezzo a tutti i suoi sudditi! Non è una sfida impossibile, ma senza dubbio ti farà diventare sempre più abile e sveglio.

