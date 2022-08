Che Dio ci aiuti 7, la famiglia si allarga? Dolce segreto in arrivo per la suora più bella pizzicata così sulla spiaggia di Fregene.

La grande famiglia di Che Dio ci aiuti 7 si allarga. La fiction tornerà a fare compagni al pubblico di Raiuno nel 2023. Le riprese sono in corsa e la suora più bella e amata dal pubblico potrebbe nascondere un dolce segreto. Nei prossimi mesi, infatti, l’attrice, tra le più amate dai fan di Che Dio ci aiuti, potrebbe provare la gioia della maternità.

In pausa dalle riprese della nuova stagione di Che Dio ci aiuti, l’attrice è stata pizzicata in spiaggia con un leggere gonfiore scatenando i rumors su una presunta gravidanza. Sarà vero? Ma, soprattutto, chi è la star di Che Dio ci aiuti che potrebbe diventare presto mamma?

Che Dio ci aiuti 7: la star della fiction mamma per la seconda volta?

La star indiscussa della settima stagione di Che Dio ci aiuti sarà sicuramente Francesca Chillemi che, dopo la decisione di Elena Sofia Ricci di abbandonare la fiction e il personaggio di Suor Angela, diventerà la guida, anche spirituale, delle ragazze del convento. Proprio la Chillemi, sotto gli abiti di scena, potrebbe nascondere un dolcissimo segreto.

L’attrice che, in spiaggia, sul set di Viola come il mare, fiction che ha interpretato con Can Yaman e che andrà in onda a settembre su canale 5 ha sfoggiato la sua bellezza in costume, è stata pizzicata da Grand Hotel con un leggero pancino.

Francesca Chillemi, da Grand Hotel, è stata pizzicata sulla spiaggia di Fregene insieme al compagno Stefano Rosso con cui fa coppia fissa da anni e alla figlia Rania, nata cinque anni fa. Una normale scena di famiglia in cui la Chillemi mostra un leggero gonfiore addominale che guarda con estrema dolcezza. Dalla foto pubblicate da Grand Hotel, non c’è alcuna certezza di una seconda gravidanza dell’attrice che, della propria vita privata, condivide pochissimo.

Sotto gli abiti di scena di Che Dio ci aiuti, dunque, l’ex Miss Italia nasconderà un dolcissimo segreto? Per scoprire se i rumors saranno confermati, sarà necessario aspettare ancora un po’.