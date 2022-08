By

Il commento di cui vi riveleremo i dettagli oggi è qualcosa di davvero sorprendente: parla una persona che sa tutto su Ilary Blasi e Francesco Totti.

La confessione di oggi stravolge l’ordine delle cose finora sapute, specialmente perché si tratta di rivelazioni sconcertanti a cui mai nessuno avrebbe mai pensato prima. Chi è vicino all’ex coppia sa davvero qualcosa di più di ciò che sta accadendo, ed è arrivato il momento di rivelare ciò che metterà in chiaro parte della situazione. Il commento in questione era oltremodo atteso, perché nessuno meglio di questa persona può sapere la verità.

Francesco Totti e Ilary Blasi si lasciano dopo ben vent’anni d’amore. E’ dai tempi della separazione di Albano Carrisi e Romina Power che il pubblico a casa non rimaneva sconcertato da un divorzio del genere. Al di là dei prezzi alle stelle, si continua a parlare di alcuni retroscena che rivoluzionano la concezione che si è sempre avuta della coppia.

Specialmente perché il commento del giorno era il più atteso, poiché quello maggiormente veritiero e contenente fatti inediti a chiunque.

Tenetevi forte, perché stiamo per sganciare una bomba inedita e inaspettata.

Il commento sulla separazione di Totti e Ilary

Chi non sta mettendo bocca sulla questione? Praticamente chiunque abbia facoltà di parola sta dicendo la sua sui due ex coniugi. Professionisti dei loro rispettivi settori, sono comunque molto amati dai fan, e forse proprio per questo che la delusione è tanta. Di recente, Totti ha stravolto tutto perché dopo essersi lasciato con Ilary lascia un’altra cosa importante, lasciando i suoi fan nello sgomento. La notizia del giorno è ancora più d’impatto.

Eccolo lì, in questa foto manifesta tutta la sua potenza di conduttore, e soprattutto di Direttore del giornale di Gossip più famoso, Chi, Alfonso Signorini! Chi meglio di lui può sapere i dettagli che riguardano una delle sue più grandi amiche e colleghe? Dopo aver lavorato tanti anni insieme, ed oltre ad aver condiviso traguardi importanti, l’amico si sente in dovere di dire la sua.

Introduce il commento in questione analizzando la situazione dei social media, e di come questi abbiano fortemente condizionato le redazioni di gossip. Così, tra una chiacchiera e l’altra con Simona Ventura, risponde all’importanza che possono invece ancora avere i settimanali come il proprio.

Il gossip è per lui un’energia inesauribile, infatti afferma testuali parole alla domanda se le riviste vivranno un tragico declino:

“Se il mondo della carta stampata va a concludersi? Ma no, vive sempre di nuova linfa. E tu pensa che linfa c’hanno dato Francesco Totti e Ilary Blasi in questa estate. Quella è una coppia meravigliosa. Menomale che ci sono…”

Insomma, sentir dire al Re del gossip che sono una bellissima coppia, anche alla fine del loro matrimonio, equivale a dire che saranno sempre indissolubilmente legati, e che quello che li unisce è speciale.

Dopo l’addio di Totti ad Ilary Blasi si è fatto beccare in situazioni inedite, ma da questo commento e dalla situazione in corso è evidente che certi rapporti non finiranno mai.

In seguito alle parole di Signorini, non resta che attendere ulteriori evoluzioni.