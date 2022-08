By

Scegli il gelato che preferisci e scopri la tua personalità con questo gustoso test

Le nostre scelte svelano molti dettagli del nostro carattere. Non sono mai date dal caso, ma dall’insieme di esperienze passate, gusto e umore.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test del gelato per scoprire la tua personalità. Ti basterà prendere una semplice decisione e potrai conoscerti a fondo.

Quindi, andiamo a valutare le possibilità

Test: scegli il gelato e scopri la tua personalità

In questo test del gelato ti mettiamo di fronte a tre possibilità. Scegli quella he preferisci e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Iniziamo a scoprirci!

1) Uno

Onesto e premuroso, quando ti innamori fai di tutto per mantenere il sentimento e lo coltivi assiduamente.

Sembri una persona sensibile, ma in realtà talvolta tendi a nascondere i tuoi sentimenti. Tu passi del tempo da solo, ma questo non vuol dire che ti piaccia, anzi. Hai paura che quando ti allontani dal tuo gruppo questo inizi a parlare male di te.

Tranquillo e pacato, mantieni la calma anche nei momenti più disagianti. Tendi a mostrarti come un’anima dura, ma in realtà hai un cuore molto buono.

Sogni ad occhi aperti un amore corrisposto che ti faccia essere quello che sei veramente. Sono certa che presto arriverà!

2) Due

Tu preferisci passare il tempo in tua sola compagnia. Sei molto malinconico e tendi a fare il grosso davanti alle persone.

Per te il tradimento non esiste e odi le bugie e i giri di parole. Sei una persona molto leale, ma anche arrogante e cinica talvolta.

Ti piace la vita e ridere a crepapelle. Talvolta sorridi per cose che nessuno trova minimamente divertente.

Solo guardandoti in volto, si capisce cosa ti passa per la testa.

3) Tre

Sei facilmente commovibile. Non ti definirei una persona rancorosa: tendi a lasciar andare facilmente e a dimenticare i torti ricevuti.

Quando litighi, gli altri iniziano a tremare. Il tuo ego si innalza potentemente, ma dopo sei il primo a chiedere scusa se capisci di aver sbagliato.

Non parli molto delle tue emozioni e preoccupazioni; hai proprio una difficoltà. Non sei una persona che finge e faresti di tutto per il tuo gruppo di amici.

Hai il cuore dolce e per questo ti fai male facilmente. Se ti vengono a chiedere scusa, però, perdoni e lasci passare