Cambia il regolamento del Grande Fratello Vip: la scelta choc di Signorini

Al Grande Fratello Vip il regolamento ha subito una drastica modifica. La scelta di Alfonso Signorini ha stupito i telespettatori.

Il Grande Fratello Vip sarebbe dovuto tornare sul piccolo schermo degli italiani a partire dalle prime settimane di settembre, ma alcune indiscrezioni rivelano che la sua data di messa in onda potrebbe slittare ed iniziare addirittura ad ottobre. Poco male, in quanto a causa di questo imprevisto il programma non durerà di certo di meno considerando che Pier Silvio Berlusconi vuole realizzare l’edizione più lunga di sempre che possa coprire il prime time di canale 5 fino a maggio.

Le news su questa settima ed attesa edizione non finiscono di certo qui in quanto il padrone di casa Alfonso Signorini ha annunciato di aver modificato il regolamento del Grande Fratello Vip in modo tale che un vippone potesse avere la sua chance di entrare a far parte del cast.

Alfonso Signorini modifica il regolamento del Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini, che sembrerebbe aver arruolato anche l’ex inquilino di Barbara d’Urso, sulle pagine del settimanale Chi, che dirige da numerosi anni, ha ammesso di aver convinto Mediaset a modificare il regolamento del GF Vip in modo tale da permettere ad uno dei suoi vipponi di poter prendere parte al programma in quanto una clausola gli impediva di partecipare.

Ovviamente ci riferiamo a Giovanni Ciacci. Il costumista delle star avrebbe dovuto prendere parte al programma già dalla passata edizione, ma il regolamento vieta la partecipazione delle persone sieropositive e per questo motivo non è stato possibile per lui entrare nella casa più spiata d’Italia.

Quest’anno però il conduttore si è battuto fino alla fine facendo in modo che il regolamento venisse modificato, in quanto non essendo più negli anni 80′ una persona che ha contratto questa malattia può vivere una vita normalissima e con le giuste precauzioni non diventa un pericolo per le persone che vivono intorno a lui.

Alfonso Signorini ha modificato il regolamento del GF Vip 7, volendo portare in prima serata uno degli argomenti tabù per il pubblico italiano in modo tale da poter fare la giusta informazione come soltanto lui sa fare.