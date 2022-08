Ricovero d’urgenza per la stella di Tale e quale show: post struggente

La stella di Tale e Quale Show è stata ricoverata d’urgenza. A comunicarlo è stato proprio lui attraverso un messaggio struggente sul suo profilo Instagram.

La stella di Tale e Quale Show ha lasciato senza parole gli utenti della rete in quanto ha pubblicato sui suoi account social uno scatto che lo ritrae con gli occhi lucidi mentre si trova probabilmente in un letto di ospedale in attesa di ricevere le cure necessarie.

Il suo messaggio è arrivato come un fulmine a ciel sereno, in quanto nessuno si sarebbe mai aspettato un gesto del genere da parte sua e per questo ha destato molta preoccupazione non solo nei suoi fan ma anche in tutti i colleghi ed amici che gli vogliono un gran bene.

Attilio Fontana dopo Tale e Quale Show ha spiazzato così gli utenti della rete, con un messaggio che ha lasciato tutti senza parole.

Attilio Fontana ricoverato: la stella di Tale e Quale Show in ospedale

Attilio Fontana, che oltre ad essere ricordato per i numerosi progetti a cui ha preso parte ha trovato un certo successo anche partecipando alla terza edizione di Tale e Quale Show (tra l’altro nella prossima Carlo Conti ha escluso i beniamini di Signorini, portandosi a casa il titolo di vincitore, ha spiazzato gli utenti della rete pubblicando un messaggio criptico sui social.

“Ogni giorno la vita che passa è una linea che scorre, un disegno a metà ma ho un motore che deve cantare e qui più di sale più forte di va..” ha scritto, mostrandosi visibilmente provato all’interno dello scatto in cui sembrerebbe essere in procinto di essere ricoverato .Tant’è che sono subito arrivati numerosi messaggi di supporti da tutti i suoi colleghi e i suoi fedeli sostenitori.

Attilio Fontana in ospedale però non si è lasciato andare ai motivi che l’hanno spinto ad essere ricoverato, avvolgendo il tutto nel mistero più totale.

AGGIORNAMENTO: Le cose però sembrerebbero non essere del tutto così in quanto qualche ora dopo ha pubblicato un ulteriore post in cui afferma di essere stato frainteso e che il suo era semplicemente uno sfogo che è stato interpretato in maniera errata in quanto non avrebbe subito alcun ricovero.