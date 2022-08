Usi l’acqua fredda sotto la doccia in estate? È un gravissimo errore

Fai la doccia con l’acqua fredda in estate? Pensi di rinfrescarti di più in questo modo? Non è così, avrai ancora più caldo: ecco il perché

Cosa c’è di più bello di una doccia fredda quando le temperature sono altissime? Durante il periodo estivo, spesso capita di finire sotto la doccia non tanto per questioni igieniche, piuttosto per trovare un po’ di fresco ed allontanarsi per qualche minuto dalle temperature torride. Anche in questi giorni, i termometri di tutta Italia stanno registrando temperature record e molti italiani stanno usando l’acqua fredda per fare la doccia. Ma è un comportamento corretto?

La risposta è no. È vero, potrebbe sembrare impossibile ma è così, non è uno scherzo. Fare la doccia con l’acqua fredda in estate può crearti diversi problemi. Oggi proveremo a spiegare con calma ed in maniera dettagliata i motivi che dovrebbero spingerti a non usare l’acqua fredda sotto la doccia. Ecco tutto ciò che devi sapere, dopo aver letto questo articolo impererai finalmente come fare una doccia nel mese di agosto.

Acqua fredda sotto la doccia in estate? Due motivi per dire di no

: se ti lavi con l’acqua fredda durante l’estate avrai ancora più caldo. Il motivo è molto semplice. Quando chiudi l’acqua ed esci dalla doccia hai i vasi sanguigni meno dilatati a causa del freddo. L’impatto con temperature calde farà aumentare il battito cardiaco e inizierai immediatamente a sudare. Ma forse lo hai già notato in passato, adesso conosci finalmente il motivo. Ti sembrerà di entrare in un’automobile parcheggiata da tre ore sotto il sole. Usa l’acqua tiepida: ovviamente, non è possibile fare la doccia con l’acqua calda se fuori ci sono quaranta gradi. È molto meglio miscelare il gettito e usare l’acqua tiepida. In questo modo, non avrai un grosso aumento del battito cardiaco quando sarai fuori e i tuoi vasi sanguigni non si restringeranno a causa del freddo eccessivo. Inoltre, usare l’acqua tiepida ti consentirà di rinfrescarti senza soffrire dello sbalzo termico una volta uscito dalla doccia. È preferibile fare una doccia con acqua tiepida prima di andare a dormire, potrebbe regalarti grossi benefici.

E tu, quali abitudini hai quando fai la doccia d’estate? Scommettiamo che, dopo questi consigli, non vorrai più direzionare il miscelatore verso il cerchietto blu.