Clamoroso al GF Vip 7: arriva il discusso ex inquilino di Barbara D’Urso

Al GF Vip 7 di Alfonso Signorini potrebbe tornare l’ex inquilino più discusso di Barbara d’Urso? La clamorosa indiscrezione cambia tutto.

Al GF Vip di Alfonso Signorini, il pubblico del piccolo schermo degli italiani potrebbe ritrovarsi nella casa più spiata d’Italia uno dei concorrenti più discussi dell’ultima edizione condotta da Barbara d’Urso su canale 5.

A lanciare la clamorosa indiscrezione è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza che sui social ha rivelato quella che sembrerebbe essere l’ultima scelta della produzione del cast di canale 5. Nel caso questa decisione dovesse rivelarsi essere ufficiale, non è difficile da comprendere il motivo per il quale lo avrebbero rivoluto all’interno del cast in quanto è stato uno dei protagonisti indiscussi della sua edizione nip in grado di creare numerose dinamiche che hanno intrattenuto i telespettatori e non solo.

L’ex gieffino di Barbara d’Urso potrebbe tornare al GF Vip, ma in passato la sua personalità era stata notata anche da Maria De Filippi che lo aveva voluto come tronista a Uomini e Donne.

Anticipazioni Grande Fratello Vip: l’ex inquilino ritorna nella casa più spiata d’Italia

Le anticipazioni del GF Vip, che svelano anche l’appello di Una Pupa per Alfonso Signorini, rivelando dunque il ritorno di uno degli inquilini più discussi della casa più spiata d’Italia.

Ovviamente stiamo parlando di Daniele Dal Moro che durante la sua esperienza nella casa del GF Vip si era invaghito di Martina Nasoni, che ha vinto la loro edizione, per poi troncare la loro relazione qualche mese dopo in quanto non riuscivano a trovare un punto di incontro tra i loro stili di vita.

Subito dopo Daniele è stato scelto da Maria De Filippi come tronista, ma purtroppo la sua permanenza negli studi Elios di Roma è durata meno del previsto in quanto si è svolta nel 2020 e poco dopo il suo ingresso il programma fu interrotto a causa del lockdown.

Questa volta, salvo imprevisti che sembrano essere sempre all’ordine del giorno, speriamo possa avere l’occasione di dimostrare di che pasta è fatto e siamo sicuri che scuoterà e non poco gli animi dei suoi compagni di viaggio come soltanto lui ha saputo fare durante il corso della sua prima esperienza nella Casa.