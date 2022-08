Da La pupa e il secchione al GF Vip: l’appello a Signorini cambia tutto

Basta che Alfonso Signorini parla e tutto cambia: l’ultima dichiarazione fatta lascia presagire qualcosa di inedito e sconvolgente. Il GF Vip non deluderà, mai.

Il reality più controverso ed amato di sempre, il GF Vip, si sta preparando per la prossima messa in onda, e l’obiettivo è quello di rendere tutto inaspettato, perché non c’è bisogno di illudersi, sono gli eventi inediti e assurdi che scaturiscono forte interesse. Con l’obiettivo di fare meglio degli anni precedenti, Alfonso Signorini le sta tentando tutte, e le dichiarazioni fatte hanno un certo peso vista la notorietà di chi vi partecipa.

Ma cosa c’entra la Pupa e il secchione con il GF Vip? Ebbene, si sta parlando di due format totalmente diversi, ma con dinamiche pressoché simili. Anche nel primo reality l’effetto sorpresa e le dinamiche avvincenti sono l’ingrediente segreto per avere successo.

Così, è proprio mentre si decide per la formazione del cast che accade qualcosa di inedito e che di sicuro raggiungerà un certo consenso da parte del pubblico.

Un volto amato racconta qualcosa di inedito e d’impatto mediatico super. Soprattutto c’entra proprio lo zampino del conduttore, Alfonso Signorini.

GF Vip e tante sorprese: la notizia che nessuno si aspetta

E’ proprio dei concorrenti che al momento ci si interessa, non si parla d’altro! La nuova messa in onda del periodo autunnale prevede grandi cose. Infatti, già l’ultima rivelazione ha destabilizzato tutti: il nome del primo concorrente ufficiale è figlio di un campione del mondo, chissà quante nuove dinamiche entreranno in scena. La concorrente di cui parliamo oggi è un’altra chicca che non passa inosservata.

Chi non conosce Emy Buono? L’influencer e modella è nota sia per il grosso seguito che ha sui social media e piattaforme digitali, ed anche per la relazione con Denis Dosio.

Appunto, si è citato il programma la Pupa e il secchione proprio perché lei è stata una concorrente molto amata. Ha di recente rivelato in un’intervista che le piacerebbe molto essere una gieffina, e che non sogna altro di “combinare guai” all’interno della casa.

Dopo il grosso colpo per Alfonso Signorini con un nome speciale, quest’ultimo è tra i più papabili, e lei non lascia alcun dubbio: potrebbe essere una valida concorrente. Le rivelazioni non finiscono qui, perché continua a raccontare dettagli inediti.

Afferma che non vorrebbe il fidanzato dentro la casa, altrimenti non sarebbe libera di fare ciò che vuole per come vuole. Nonostante ciò, parla benissimo della sua relazione, dichiarando che sono due anime gemelle perfette. Conclude l’intervista così:

“Credo di essere la sua versione femminile. Mi ci rivedo tantissimo. E siamo anche due pazzi che non hanno bisogno di finti perbenismi per piacere al pubblico.”

Questo si che è carattere da vendere, chissà se il pubblico potrà conoscerla meglio in tv.