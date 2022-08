Dopo Ilary e Totti, scoppia la coppia più longeva di Roma? L’addio dopo 25 anni

Dopo l’annuncio di Totti e Ilary, l’altra coppia più longeva di Roma si sarebbe detta addio dopo 25 anni di amore incondizionato.

Totti e Ilary hanno lasciato l’Italia intera senza parole annunciando la fine del loro matrimonio. L’annuncio ha spiazzato tutti in quanto erano una delle coppie più durature e solide appartenenti al mondo dello spettacolo. Purtroppo però le brutte notizie non si fermano qui in quanto un’altra coppia molto famosa di Roma avrebbe deciso di separare le proprie strade dopo 25 anni di amore.

L’indiscrezione, che al momento tale rimane in quanto non è stata confermata ancora dai diretti interessi, è stata pubblicata dal magazine Diva e Donna e in men che non si dica ha fatto il giro del bel paese portando i fedeli sostenitori di Claudio Amendola e Francesca Neri nello sconforto più totale. I due, dopo 25 anni di amore, hanno deciso di dirsi addio?

Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati? Dopo Totti, il gossip non si placa

Claudio Amendola e Francesca Neri, dopo che Ilary Blasi e Totti non si nascondono più, avrebbero deciso, secondo quanto è possibile leggere sul settimanale, di dividere le loro strade dopo 25 anni trascorsi insieme.

La notizia, che ci teniamo a ribadire per il momento si tratta di un semplice gossip in quanto la coppia non ha ancora ufficializzato o smentito il tutto, ha sconvolto i fan in quanto mai si sarebbero aspettati di vedere i propri beniamini divisi. Il motivo che li avrebbe portati a prendere tale scelta sono tutt’ora sconosciuti ma il gossip non si è placato nel notare che il bravissimo attore farebbe avanti e indietro dalla sua storica abitazione preso una nuova mentre la Neri resterebbe in quella di sempre.

Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati oppure questo si tratta di un gossip privo di fondamento? Almeno per il momento è presto per dirlo e non ci resta che attendere che uno dei due scelga di rompere il silenzio e di fare chiarezza in tal proposito. La coppia, tra l’altro, a differenza di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha scelto di sposarsi a New York e non in Italia rendendo la cerimonia non valida a livello legale nel nostro paese.