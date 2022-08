Valanghe di critiche nei confronti di Harry e Meghan: ecco cosa hanno fatto

Harry e Meghan sono riusciti ad attirare ancora una volta l’attenzione a causa di un comportamento discutibile: ecco cosa hanno combinato

Sembra quasi che Harry e Meghan non riescano a stare lontani dai guai. Ogni volta che fanno un passo, decine di giornalisti e paparazzi li seguono, alla ricerca di uno scatto rubato o una dichiarazione fugace. Questa coppia è stata spesso al centro di numerose polemiche e sembra non abbia nessuna intenzione di far smettere le voci sul proprio conto. Sembra che stavolta i Sussex l’abbiano fatta veramente grossa.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti d’America, i fatti risalirebbero ai giorni trascorsi a New York per il Mandela Day. In questa occasione, Harry ha parlato in pubblico durante l’assemblea delle Nazioni Unite, pronunciando un discorso molto simile a quello che fece suo fratello William all’Assemblea Generale della Chiesa di Scozia l’anno scorso. Anche per questo motivo, i Duchi di Sussex sono stati molto criticati.

Ma la questione della quale vi parleremo oggi, che divide l’opinione pubblica anche in Gran Bretagna, è ambientata in un ristorante della Grande Mela. Ecco tutti i dettagli di questa curiosa vicenda.

Harry e Meghan fanno le bizze nel ristorante di De Niro

Dopo il discorso in occasione del Mandela Day, Harry e Meghan hanno deciso di cenare a Tribeca, in un locale chiamato Locanda Verde. La particolarità principale di questo ristorante è il suo proprietario: Robert De Niro. Secondo quanto riportato da Page Six, i Sussex avrebbero fatto delle richieste molto specifiche allo staff del ristorante, forse anche troppo! Il motivo è sempre legato alla privacy.

Secondo il portale statunitense, i Duchi di Sussex avrebbero chiesto allo staff del ristorante di impedire che chiunque si avvicinasse a loro durante la loro permanenza nel locale. L’obiettivo era quello di non far scattare foto nel corso della cena. Anche William ha avuto recentemente problemi di privacy, segno evidente che l’invadenza dei media rappresenti un problema per tutti i membri della Royal Family.

Harry e Meghan avrebbero addirittura richiesto l’allontanamento per tutti coloro che si fossero rifiutati di rispettare le loro richieste. Inoltre, i due duchi avrebbero chiesto al gestore del locale che spostasse all’interno una festa prevista dopo pochi minuti per riservargli l’intero cortile del ristorante. Il gestore avrebbe rifiutato la richiesta e quindi i Sussex sono stati “costretti” a cenare in compagnia di altre persone, gustando un eccellente menu italiano.