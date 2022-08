Il Governo le sta provando tutte per risollevare l’economia. Aumentano i soldi in busta paga, verranno tagliate le tasse, e non solo: c’è un altro provvedimento!

Il mondo della finanza è ricco di aspetti a volte poco comprensibili, ma in certi casi la soluzione è più pratica a farsi che a dirsi. Il taglio delle tasse è un primo audace cambiamento, seguito da un aumento di denaro in busta paga, ma non finisce qui. Perché c’è davvero un’altra misura che stupirà i cittadini e li aiuterà a risolvere i problemi economici che si stanno vivendo. Non solo disagi, ma difficoltà insormontabili.

Il taglio delle tasse è di certo uno dei provvedimenti più attesi e con esso anche l’aumento dei soldi a fine mese, ma c’è un altro argomento che più tra questi qui presenti è fonte di contrasti e mancanza di compromessi.

Innanzitutto, occorre esplicare chiaramente il quadro in questione: il taglio da realizzare non riguarderebbe solo chi ha reddito basso. Si aspira a venire incontro anche a chi arriva a percepire 35 mila euro l’anno, spostando il target a famiglie del ceto medio. Che alla fin dei conti, sono la maggior parte dei contribuenti e la classe con più persone.

Ma lo sgravio in questione è direttamente connesso al nuovo provvedimento che è fonte di dibattiti e vere diatribe politiche. Ecco di cosa si tratta nello specifico.

Non solo più soldi in busta paga e taglio tasse: nuova misura

Per capire il primo intervento di aumento di soldi in busta paga è necessario riconoscerne le ragioni, perché è una decisione politica intrapresa in seguito ad un modifica importante. Da questa che funge da carburante ad un sistema in evoluzione ha fatto seguito il taglio delle tasse, e da lì la ricostruzione del modo di considerare il concetto di “rivalutazione”.

La rivalutazione di cui si sta parlando è molto cara a persone come l’uomo in questione, cioè più adulte e mature. Il terzo provvedimento che segue quelli precedenti è: la rivalutazione della pensioni! Come e in che direzione si andrà?

Si ipotizza che lo sgravio del taglio delle tasse essendo legato alle risorse per la rivalutazione delle pensioni, è necessario di conseguenza adattare la condizione alla maggior parte di cittadini possibili.

Così, per la rivalutazione pensionistica si prevede un anticipo di ben 3 mesi con un taglio che sale al 2% per i redditi di 35 mila euro, per quelli che arrivano fino a 25 mila euro il valore di riferimento è sempre lo 0,8% come precisato nella Legge di Bilancio 2022.

Palazzo Chigi sta ipotizzando questo progetto futuro, e si stanno studiando a fondo le misure per renderlo realtà. Se già il taglio del bonus di 200 euro e la nuova soluzione sembravano rivoluzionari, le mosse qui esplicate modificheranno del tutto le condizioni correnti.

Sono ipotesi che stanno studiando, ma delle quali bisogna già conoscerne gli effetti.