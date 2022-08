Sophie Codegoni nella bufera: web in rivolta, a difenderla è proprio lei!

Sophie Codegoni si è trovata al centro della bufera dopo il suo annuncio inaspettato, ma a difenderla è stata proprio Lei!

Sophie Codegoni si è trovata ancora una volta al centro della polemica. Il motivo? L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato di essere stata scelta per un importante programma televisivo. Una bella notizia per i suoi fedeli sostenitori e per lei che sta vedendo man mano il suo sogno prendere forma in quanto da sempre sogna di farsi strada nel mondo dello spettacolo.

La fidanzata di Alessandro Basciano è stata scelta per essere la nuova Bonas di Avanti un altro e in molti l’hanno accusata di essere stata raccomandata da Sonia Bruganelli, che ha curato i casting della trasmissione, in quanto le due hanno avuto modo di conoscersi dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip.

Sonia Bruganelli ha difeso Sophie Codegoni dopo lo scoppio della polemica rivelando come sono andate davvero le cose durante i casting.

Sonia Bruganelli vuota il sacco: com’è andata davvero con Sophie Codegoni

Sonia Bruganelli ha voluto rompere il silenzio sul suo profilo social rivelando come sono andate davvero le cose con Sophie Codegoni, che ha lasciato di stucco gli utenti della rete con un bellissimo scatto in compagnia di Giulia Salemi, rivelando che lei ha sostenuto un provino come tutte le altre ragazze che hanno provato ad ottenere quel ruolo ed è stato brillantemente superato.

La moglie di Paolo Bonolis ha inoltre punzecchiato tutti quelli che hanno messo in dubbio il tutto affermando che in Italia, a differenza di quanto si voglia credere, esiste ancora la meritocrazia e se loro non riescono a portare a termine i loro obiettivi e perché evidentemente c’è stato qualcuno di più bravo che è stato in grado di prendere il loro posto.

Sophie Codegoni ad Avanti un altro ha conquistato in maniera legittima il suo posto e nessuno potrà mai levarle questa soddisfazione. La Bruganelli, dopo di tutto, ha parlato chiaro ed ha pubblicato anche il video del provino della Codegoni per dimostrare che quando dichiarato da lei corrisponde alla realtà dei fatti e non fine giustificazioni.