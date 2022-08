Giulia Salemi e Sophie Codegoni: decolletè esplosivo e ventre scolpito, spettacolo in Puglia

Giulia Salemi e Sophie Codeogoni si sono incontrate in Puglia dove hanno incantato gli utenti della rete con uno scatto da levare il figlio!

Giulia Salemi e Sophie Codegoni sono tra i personaggi più amati dagli utenti della rete e non è difficile capire il motivo del loro successo.

Le due modelle sono giovani, belle e determinate ed hanno tantissime cose in comune. Più di quanto si possa in realtà pensare. Basti pensare che tutte e due hanno trovato una certa popolarità dopo aver preso parte al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, dove hanno mostrato lati inediti della loro complessità.

Da quel momento ne hanno fatta di strada e non tutti erano a conoscenza anche dell’amicizia che le lega. Per questo motivo lo scatto che le immortala insieme ha rapidamente fatto il giro della rete mandando in tilt i loro fedeli sostenitori come soltanto lei sa fare.

Sophie Codegoni e Giulia Salemi mandano in tilt il web: lo scatto da urlo

Sophie Codegoni e Giulia Salemi, che con un gesto in pubblico ha spento i gossip su Pierpaolo Pretelli, hanno incantato gli utenti della rete posando insieme per una serie di scatti nati durante un loro recente viaggio in Puglia.

Nella foto che abbiamo scelto di proporvi, che trovate poco più in alto, le due appaiono più belle che mai. Segno che il clima della Puglia e la buona compagnia ha fatto effetto su di loro, in quanto non sono mai apparse così radiose come in questo momento. Tant’è che in men che non si dica la foto è diventata virale tra i loro fedeli sostenitori che hanno apprezzato ora più che mai di vedere le loro beniamine insieme per la prima volta.

Un periodo d’oro questo per entrambe in quanto la Salemi ha annunciato l’inizio della seconda stagione di Salotto Salemi (il programma in cui trucca le sue ospiti e si lascia andare a qualche inedita confessione insieme a loro), mentre la Codegoni è stata scelta da Sonia Bruganelli per ricoprire il ruolo della Bonas nella prossima edizione di Avanti un altro, il celebre quiz condotto da Paolo Bonolis su canale 5.

Questi sembrano essere due validi motivi per festeggiare.