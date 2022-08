Uomini e Donne anticipazioni: arriva l’edizione stellare, mai accaduto prima

Arriva l’edizione stellare a Uomini e Donne: mai accaduto prima

Tra meno di un mese riinizieranno le registrazioni di Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori.

Il programma esiste da più di dieci anni e moltissime persone sono riuscite a trovare il vero amore all’interno dello studio di Cinecittà. Uomini e donne di ogni età entrano nel programma con una sola speranza: trovare la propria anima gemella.

Ecco che avviene l’inaspettato: ci troveremo di fronte ad una edizione stellare, ma scopriamo perché

Maria De Filippi si sta preparando ad una nuova edizione di Uomini e Donne. La conduttrice deve ancora scegliere i futuri tronisti, ma intanto scopriamo tutte le ultime indiscrezioni.

In primis, nel programma ci sarà un clamoroso ritorno. Si tratta di un volto conosciuto durante l’inverno passato a Uomini e Donne. E’ una ragazza di soli 28 anni che prenderà parte al Trono Over.

Si tratta di Federica Aversano, la non scelta di Matteo Ranieri. “Le nostre fonti ci hanno infatti informato di questo espediente messo in atto dalla De Filippi” si legge su MondoTV24.

Mentre spunta il dramma per l’ex corteggiatrice, altri giorni difficili non lasciano tranquilli i telespettatori.

“A te (Salvio, ndr) che stai affrontando un momento difficile ti dico passerà anche questa. Amore mio, sai cosa penso” scrive l’ex dama Luisa Anna Monti al suo amato e continua: “Penso che io e te siamo come il vulcano che domina alle nostre spalle”.

Non si sa cosa sta accadendo tra i due ex volti di Uomini e Donne, ma sono tutti molto preoccupati.

“Sempre carichi di energia per affrontare le avversità che da un po’ di tempo non ci lasciano tregua” continua Luisa che conclude: “Un vulcano spento è come un cuore che ha smesso di battere”.

Non sembra l’annuncio di una bella notizia, ma comunque la dama e Salvio del Trono Over non vedono l’ora di convolare a nozze il prossimo inverno. La speranza è che non ci siano problemi che li intralcino.

Nello studio di Uomini e Donne ritroveremo Armando Incarnato e Ida Platano, mentre spunta il retroscena shock. Per il cavaliere arrivano commenti duri sul suo profilo Instagram da molto tempo e Armando decide di rispondere: “Vi sentite in diritto di giudicare, offendere, minacciare e addirittura augurare la morte, di sentenziare sui figli, sulla famiglia e su tutto quello che ho“.

Per quanto riguarda i tronisti, la produzione ha deciso di non svelare i nomi fino alla prima registrazione. La speranza era questa, ma il re del gossip Amedeo Venza confessa il nome di uno dei futuri volti del Trono Classico: “Lui si chiama Alessandro, ha 19 anni ed è di Milano”.

Una edizione stellare sta per cominciare e i fan di Uomini e Donne fremono alquanto. E’ quasi tutto pronto per l’inizio!