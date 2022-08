Colpo di scena! La coppia più amata del GF Vip si sposa!

Potranno passare mesi, anni e chissà quanto gossip: il GF Vip sarà sempre in testa a tutti! La coppia protagonista della notizia del giorno sconvolge tutti.

La bellezza di reality come il GF Vip sta proprio nel suo essere controverso, casinista e fonte di immense emozioni. Chiunque rimane rapito dalle dinamiche televisive determinate dalle scelte di autori e produzione, ed anche per le decisioni intraprese dai beniamini della tv: gli amatissimi vipponi di Alfonso Signorini! La coppia di oggi stupisce, ma molti sospettavano il lieto evento per alcuni dettagli inequivocabili.

Quando sboccia l’amore la passione e le emozioni sono incontenibili, la bravura sta nel far continuare a crescere i sentimenti nonostante le difficoltà. Sarà questa la sfida che ogni amore affronta e che decide una volta per tutte di accettare una volta sposati?

Ebbene è proprio con questa riflessione che sveliamo da chi è composta la coppia del GF Vip che presto si unirà in matrimonio.

Dettagli, preparazioni ed invitati sono l’argomento più ricercato e chiacchierato.

GF Vip, la coppia sogna in grande: a breve le nozze!

Quando si parla del Grande Fratello Vip non si può non fare un’analisi totale della situazione, anche perché ci si sta preparando ad un nuova messa in onda pazzesca. Confermati i tre nomi di vipponi attesissimi dal pubblico, scaturendo lo stupore di molti, e la soddisfazione del conduttore, Alfonso Signorini. Così, condividiamo la chicca del giorno, è davvero entusiasmante!

Qualcuno aveva parlato di crisi? Assolutamente no, i Prelemi sono una realtà indissolubile! Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono una coppia davvero unita, e lo dimostrano gli scatti e la complicità che è nei loro occhi.

Conosciutisi alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, sono stati fin dagli inizi una coppia molto chiacchierata, poiché non si credeva molto nella loro unione. Lui ha un figlio con l’ex compagna Ariadna Romero, con la quale ha un ottimo rapporto, stessa cosa per la belle influencer persiana.

La Salemi si era da poco lasciata con Francesco Monte, ex conosciuto proprio alla precedente edizione del reality al quale la stessa aveva già partecipato, ma che è dirottata nel peggiore dei modi.

Così, dopo tanti sacrifici e lotta contro i pregiudizi li hanno sfatati tutti: arriva la proposta di matrimonio! Lo riporta Ivan Rota su Dagospia, una notizia che non può passare inosservata. Pretelli ha raggiunto il successo sia in amore che a livello professionale.

Abile interprete a Tale e Quale Show di Carlo Conti, lo vedremo nella conduzione di GF Vip party insieme alla collega Solei Sorge! Inoltre, si vociferava che sarebbe arrivata la proposta per via di un gesto pubblico molto apprezzato per i fan, sfatando qualsiasi fake news in merito ad una separazione.

Agli inizi la stessa influencer aveva accennato la questione, rispondendo così alle domande:

“Perché no?! Però diciamo che non faccio troppi progetti, mi piace vivermi il presente. Quando mi farà la proposta ci sposeremo. Per adesso viviamo giorno per giorno.”

Gli invitati saranno sicuramente i gieffini dell’amata edizione: sarà un ottima occasione per una reunion, e lo stile unico della coppia non potrà mancare!