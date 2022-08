Victoria De Angelis “molla” i Maneskin e vola a Copenaghen: beccata così

Victoria De Angelis, dopo la trasferta negli Stati Uniti, “molla” i Maneskin e vola a Copenaghen dove è stata pizzicata così.

Victoria De Angelis molla i Maneskin e vola a Copenaghen. I fan, però, possono stare tranquilli. Nessuna rottura nella band romana che, in poco più di un anno ha conquistato il successo mondiale, ma una breve vacanza per Damiano David, Victoria, Ethan Torchio e Thomas Raggi prima dei prossimi impegni che li porteranno in Giappone.

Per rilassarsi e staccare la spina, i quattro musicisti si sono separati per qualche giorno concedendosi delle vacanze. Se Damiano è stato avvistato a Roma mentre concedeva una foto ad un fan, Victoria ha scelto di trascorrere qualche giorno a Copenaghen per essere coccolata dalla sua famiglia danese. Nessuna traccia, invece, di Ethan e Thomas.

Victoria De Angelis in vacanza a Copenaghen senza i Maneskin

dopo aver incantato gli Stati Uniti prima a New York e poi a Chicago dove Damiano David e Victoria De Angelis hanno incantato tutti con un look total white, i Maneskin si sono concessi una vacanza prima di volare in Giappone dove si esibiranno in una serie di live. Victoria ha così deciso di lasciare i Maneskin e volare a Copenaghen insieme alla sorella Veronica e all’amica Martina con cui aveva trascorso anche qualche giorno di vacanza ad Ibiza.

Victoria ha scelto così di rilassarsi nella terra d’origine della mamma, venuta a mancare qualche anno fa quando i Maneskin non erano ancora diventati famosi. Per staccare la spina dai vari impegni professionali, Victoria si sta rilassando in Danimarca insieme agli amici con cui trascorre sempre del tempo ogni volta che torna nella terra d’origine della mamma.

Con gli occhiali da sole, senza trucco, i capelli sciolti e una giacca nera a dimostrazione che, in Danimarca, le temperature non sono affatto bollenti come quelle italiane, la bassista dei Maneskin si sta divertendo con gli amici in giro per le strade di Copenaghen. Per Victoria è anche l’occasione per rivedere la sua famiglia danese e rilassarsi in vista dei prossimi mesi che saranno decisamente intensi.

Dopo il Giappone, infatti, i Maneskin voleranno in Argentina e Brasile prima dell’inizio del tour mondiale che li porterà ad esibirsi in tantissime città degli Stati Uniti per poi dare il via al tour italiano ed europeo.