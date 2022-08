Colpo di testa per la star di Uomini e Donne: bufera sul web

Bufera sul web: colpo di testa per la star di Uomini e Donne

Uomini e Donne continua a far parlare. Nonostante il dating show sia in pausa per la vacanza estiva, i nostri protagonisti ne combinano di ogni.

Proprio nelle ultime ore spunta il video di uno dei cavalieri più discussi di Uomini e Donne. Pubblica un post sui social e scoppia la bufera sul web. Scopriamo insieme l’ultimo colpo di testa

Bufera sul web: colpo di testa per Armando Incarnato di Uomini e Donne

Armando Incarnato è uno dei cavalieri di Uomini e Donne e sta cercando la propria anima gemella nel dating show da molti anni.

Incarnato è sicuramente il protagonista più discusso del programma e si diverte anche a provocare il pubblico. Con il suo modo di fare da vero partenopeo, non c’è puntata settimanale in cui non litiga.

Anche in questo periodo di pausa di Uomini e Donne, Armando fa scoppiare la bufera sul web. Il cavaliere pubblica un video sul suo profilo Instagram. E’ in moto e riprende la velocità con cui sta andando: 240 km orari.

Non è questo il problema, ma il fatto che dopo poco si riprende salutando la videocamera e facendo un cuore con entrambe le mani. Questo vuol dire che stava andando velocissimo in moto utilizzando il telefono costituendo un pericolo per la strada.

Mentre spunta tutto sulla prossima edizione stellare, il web si divide di fronte a questo post di Armando.

Molti lo trovano un irresponsabile visto l’utilizzo del telefono mentre guida un mezzo potentissimo.

“Sei la vergogna dei napoletani” commenta un utente su Instagram e il cavaliere risponde in modo maturo: “Tu degli italiani“.

Chi invece molto innervosito gli scrive: “Bravo co***e, poi ammazzi la gente che magari va al lavoro o in vacanza. Si proprio tonto“. Armando, nuovamente infastidito, risponde in egual modo: “Ma che film hai visto. L’unico pericolo dei bykers sono le teste di ca***o come te che quando guidano cercano l’amore sui social“.

Un discorso tra premi Nobel insomma.

C’è chi invece scrive ad Incarnato comprendendo il suo comportamento, ma sottolineando il fatto che è molto pericoloso, mentre Maria De Filippi cambia tutto.

“Armando sai che ti stimo e ti difendo sempre… Stavolta non approvo, cancella il video che è diseducativo… Poi la moto ti consente di farlo, ma tienilo per te… E chi ti scrive è stata una motociclista” commenta un utente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da armando incarnato (@armando_incarnato_)

Dopo tanto parlare e la bufera scatenata sul web, Armando Incarnato chiude i commenti ai propri follower. Il cavaliere sa come far parlare di sé sia fuori che dentro Uomini e Donne