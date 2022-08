La star della serie tv più amata delude i fan: “Ho rinnegato il mio passato“

Le serie televisive ci fanno sognare ad occhi aperti. Con colpi di scena, canzoni ad hoc per ogni situazione ed emozioni e con i volti dei vip che diventano amici, alcune serie fanno ancora parte del nostro modo di essere.

E’ per questo che quando sentiamo un personaggio televisivo rinnegare le sue scelte lavorative, ci rimaniamo malissimo. Come ha fatto una delle star della tv più amato che guarda al suo passato televisivo con l’amaro in bocca.

Vediamo insieme di chi si tratta e cosa ha rivelato

Brandon Walsh di Beverly Hills 90210 delude i fan: “L’ho rinnegato“

Brandon Walsh è il personaggio interpretato da Jason Priestly a soli 21 anni per la serie televisiva Beverly Hills 90210.

Dieci edizioni hanno accompagnato la nostra infanzia, ma dalla nona non abbiamo più visto proprio il protagonista sopra citato. Non fu una scelta della produzione, ma proprio dell’attore.

Mentre spunta il quinto figlio per la star, il magazine Vanity Fair aggiorna i fan della serie.

“Ero giovanissimo e terrorizzato all’idea che, una volta che Beverly Hills avesse chiuso i battenti, anch’io mi sari giocato la carriera e sarei finito nel dimenticatoio” confessa l’attore dopo anni e si spiega: “Quando la trama ha preso una virata da soap ho capito che era arrivato il momento giusto per mollare. In un certo senso l’ho rinnegato, ma solo per proteggermi”.

L’ex Brandon Walsh rivela anche che non dimenticherà mai questa opportunità e che prova ancora molta gratitudine nei confronti di tutti.

“Forse il passato deve rimanere nel passato ed essere preservato” commenta l’attore.

L’uomo ha sempre preferito non avere in casa nemmeno un gadget di Beverly Hills. Tutto ciò gli darebbe solamente molta nostalgia.

“Io so di essere invecchiato e non provo rancore neppure quando mia figlia vede qualche episodio e dice che i jeans a vita alta mi fanno sembrare ridicolo ma adorabile” commenta l’attore che trova che la generazione più giovane adesso non abbia interesse del passato e di tutto ciò che gli ha insegnato.

Per la grande occasione, Brandon Walsh rivela quale puntata sia stata la sua preferita, mentre spunta il dramma per il collega di Beverly Hills.

“Da interprete scelgo quello del diploma nella terza stagione, perché è come se si fosse chiuso un capitolo importante per i protagonisti” confessa l’attore e conclude: “Una serie di situazioni folli che avevamo messo in scena e che avevo del tutto scordato“.

Brandon Walsh delude i fan, ma li fa ancora sognare. Il protagonista di Beverly Hills rinnega la sua scelta, anche se lo ha fatto solo per difendersi dai media. Voi come vi sareste comportati al suo posto?