Damiano David in vacanza con Giorgia Soleri: la foto bollente dalla Puglia

Damiano David, dopo gli ultimi impegni con i Maneskin, si concede una vacanza con la fidanzata Giorgia Soleri: la foto bollente dalla Puglia.

Tempo di vacanze per Damiano David che, dopo gli ultimi impegni con i Maneskin negli Stati Uniti, rientrato in Italia, ha deciso di concedersi qualche giorno di relax al mare. La meta scelta è la Puglia, terra amatissima dal frontman dei Maneskin che ha proprio origini pugliesi (la nonna e tutti i suoi parenti da parte di madre sono pugliesi ndr).

Damiano, dopo aver salutato gli amici e colleghi Thomas Raggi, Ethan Torchio e Victoria De Angelis che rivedrà per la prossima partenza per il Giappone dopo Ferragosto, è partito insieme alla fidanzata Giorgia Soleri. Ad annunciare la propria presenza in Puglia è stato proprio il frontman dei Maneskin con una foto pubblicata tra le storie di Instagram in cui è con la fidanzata Giorgia.

Damiano David: pettorali in vista con la fidanzata Giorgia Soleri

Se Victoria De Angelis, per riposarsi e godersi le vacanze, ha scelto Copenaghen e la Danimarca, la terra della mamma venuta a mancare qualche anno fa, Damiano David ha preferito la Puglia, precisamente Castellana dove è stato pizzicato dai fan mentre con la fidanzata Giorgia Soleri faceva la spesa in un supermercato vicino Largo Porta Grande mostrandosi aperto e disponibile con i fan che lo hanno riconosciuto come fa sapere La Gazzetta del Mezzogiorno.

Damiano, solitamente abbastanza schivo e riservato, ha deciso di fare un’eccezione pubblicando tra le storie di Instagram una foto in cui è con la fidanzata annunciando la propria presenza in Puglia.

Senza maglia, Damiano mostra il tatuaggio “Il ballo della vita”, titolo del primo album dei Maneskin e un’aria serena e spensierata. Accanto a lui c’è la fidanzata Giorgia Soleri che, come si può intuire dalla foto, probabilmente si sta godendo il sole totalmente al naturale. Nessuna traccia, invece, della fasciatura alla spalla mostrata da Damiano dopo il concerto che i Maneskin hanno tenuto a Chicago pochi giorni fa durante il quale si è fatto male sul palco.

Insieme da cinque anni, la coppia è uscita allo scoperto solo lo scorso anno, alla vigilia della partecipazione dei Maneskin all’Eurovision 2021. Oggi, i due si mostrano spesso insieme e, quando è libera dai propri impegni professionali, Giorgia è solita seguire il fidanzato nelle varie trasferte con i Maneskin.

Per Damiano, dunque, i prossimi saranno giorni di sole, mare e relax prima di partire per il Giappone con Victoria, Ethan e Thomas.