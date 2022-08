Crisi dopo due mesi di matrimonio? Paura per la coppia vip, lei svela tutto

La coppia vip, dopo soltanto due mesi di matrimonio, è in crisi? Sul web è scoppiato il panico tra i fan, ma lei ha rotto il silenzio svelando tutto.

La coppia vip è convolta a nozze soltanto due mesi fa, ma secondo gli utenti della rete tra i due sarebbe già scoppiato la crisi in quanto da quando hanno svolto la cerimonia non sono più apparsi insieme e si è subito pensato che qualcosa non abbia funzionato come avrebbe dovuto.

Il gossip in poco tempo si è sparso a macchia d’olio sul web e tutti hanno iniziato a parlarne. Tant’è che la voce è giunta ai diretti interessati e lei ha voluto rompere il silenzio sui social chiarendo come stanno le cose tra loro.

Carlotta dell’Isola e Nello Sorrentino dopo il matrimonio sono in crisi oppure si tratta di un gossip priva di fondamento?

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino in crisi dopo il matrimonio? La verità sulla coppia vip

Carlotta e Nello dopo Temptation Island hanno trovato una certa popolarità non solo sul piccolo schermo degli italiani ma anche sui social, dove lei ha anche un certo seguito ed ha iniziato una carriera da influencer.

Per questo motivo, non appena non si sono più mostrati insieme da tempo, gli utenti della rete hanno subito iniziano a preoccuparsi pensando che il destino che ha spettato loro fosse lo stesso della famosa coppia romana che si è lasciata dopo 25 anni.

A rivelare come stanno le cose ci ha pensato la diretta interessata rivelando che nonostante non appaiono insieme da diverso tempo non vuol dire che le cose tra loro vadano male. Semplicemente lei lavora sui social, mentre il lavoro di lui è offline e per questo motivo non è molto presente e non vuole che si parli di quella sfera della sua vita in pubblico e Carlotta non può che rispettare questa sua volontà ma il loro rapporto prosegue a gonfie vele e non c’è alcuna crisi dopo due mesi di matrimonio come in molti hanno sospettato durante il corso di queste settimane.

Carlotta e Nello sono più innamorati che mai e pronti a viversi la loro storia d’amore.