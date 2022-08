Dopo 15 anni dall’ultima volta, arriva l’incredibile novità per Alba Parietti

Alba Parietti è una showgirl, conduttrice, modella e opinionista. All’inizio della sua carriera, si occupò del canto per un breve periodo per poi scoprire di avere altri interessi.

La Parietti è ospite in vari studi televisivi, ma è da tempo che non è protagonista di un programma tutto suo. Ecco che spunta l’incredibile novità dopo 15 anni dall’ultima volta

Dopo anni di lontananza dalla conduzione, Alba Parietti è pronta a rimettersi in gioco. Sono passati 15 anni dall’ultima volta in cui si è occupata di ciò con il programma Grimilde su Italia Uno.

Dal 2006 Alba è ferma, ma adesso torna in pista, nonostante il dolore. A rivelare l’incredibile novità ci pensa il re del gossip Davide Maggio. La Parietti prenderà in mano la conduzione di Non sono una Signora, programma che andrà in onda su Rai Due dal 7 novembre al 5 dicembre.

Non sono molti i dettagli in merito a questo nuovo format, ma dovrebbe essere molto simile alla sfida del Cantante Mascherato. La novità è che sarà una versione tutta dedicata alle drag queen. Incontreremo dei personaggi famosi che si “travestiranno” da donne molto appariscenti.

La mamma di Francesco Oppini non si è occupata della conduzione negli ultimi anni, ma non è stata dimenticata affatto. Infatti, Alba era sempre ospite sulle varie reti Mediaset come opinionista. Live – Non è la D’Urso, Zona Bianca e La vita in diretta sono soli pochi dei programmi in cui l’abbiamo vista in questi ultimi anni.

La Parietti si è anche messa in gioco come concorrente. Ha provato nuove sfide per riscoprirsi come Il Cantante Mascherato, Tale e Quale Show e Ballando con le Stelle. Alba non si annoia mai e ha sempre voglia di mettersi alla prova e non sedersi sugli allori.

La conduttrice adesso ha anche ritrovato l’amore dopo tante relazioni con personaggi rilevanti dello spettacolo. Fabio Adami, manager romano, ha conquistato il cuore della bellissima Alba, dopo che ha affossato Maria Teresa Ruta.

Finalmente torna una nuova proposta lavorativa per Alba Parietti. Dopo 15 anni lontano dalla conduzione, spunta l’incredibile novità. Che gioia per i fan della showgirl!