Amata conduttrice tv lascia per sempre l’Italia? Cala il gelo dopo le sue parole

L’amata conduttrice tv dopo il successo ottenuto durante la passata stagione vuole abbandonare tutto e lasciare il bel paese? Dopo le sue parole è calato il gelo tra i fan.

L’amata conduttrice tv si sta godendo un po’ di sano relax dopo un’intensa stagione televisiva in cui è riuscita a collezionare veri e propri ascolti record.

Decisamente un ottimo traguardo raggiunto da lei e per questo motivo l’occhio della cronaca rosa è tornato a focalizzarsi su di lei e negli scorsi giorni è stata lanciata una notizia bomba su di lei e sul suo futuro. Pare infatti che l’amata conduttrice tv abbia deciso di mollare i suoi programmi di successo per lasciare il bel paese e vivere all’estero.

La voce, manco a dirlo, si è estesa a macchia d’olio. Tant’è che Antonella Clerici ha deciso di rompere il silenzio e di svelare come stanno davvero le cose. Adesso parla lei e non i giornali che ipotizzano scenari della sua vita.

Antonella Clerici molla tutto? L’amata conduttrice tv rompe il silenzio

Antonella Clerici, dove di recente ha svelato ogni cosa attraverso una dolce dedica, avrebbe deciso secondo diversi media di voler abbandonare la sua carriera per trasferirsi in terra straniera. Questa notizia però corrisponde alla verità oppure si tratta di un grosso buco nell’acqua?

L’amata conduttrice tv ha scelto di rompere il silenzio e di rivelare lei stessa in prima persona come stanno le cose: “Adoro la Normandia ma l’Italia resta casa mia!” ha subito precisato senza troppi giri di parole, rivelano che non ha alcuna intenzione di trasferirsi. “Smentisco questa ricostruzione giornalistica apparsa in numerosi siti web” ha poi concluso, facendo dedurre che la notizia che la riguarda è stata inventata di sana pianta e che non corrisponde alla realtà dei fatti.

Antonella Clerici resta in Italia e non ha alcuna intenzione di abbandonare il suo amato paese. A settembre, infatti, la rivedremo al timone dei suoi due programmi di successo: E’ sempre mezzogiorno, che è tornato a far vincere la lotta degli ascolti al primo canale, e The Voice Senior, che è l’unica versione del format ad aver trovato un certo successo nel nostro paese.