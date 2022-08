Pagherà 227.000 dollari al mese di mutuo: l’acquisto assurdo della famosissima cantante fa discutere

La famosissima cantante ha comprato una casa con una cifra da capogiro. Ecco di chi si tratta e di che tipologia di casa stiamo parlando! Resterete senza parole.

La cantante britannica pluripremiata vincitrice di un Grammy come miglior artista esordiente e come migliore interpretazione femminile pop nonché un Oscar come miglior colonna sonora per il film di 007 Skyfall, ha acquistato una villa ad una cifra da capogiro. Avete capito di chi stiamo parlando?

Adele, artista mondiale con allo storico dischi e singoli pluripremiati ha deciso di acquistare la villa di Sylvester Stallone per 58 milioni di dollari arrivando a firmare per un mutuo da 38 milioni circa e pagando la modica cifra mensile di 227.000 dollari.

L”acquisto della villa lussuosissima è stato fatto insieme al compagno Rich Paul,

conosciuto per essere uno dei procuratori più influenti e famosi nel mondo dello sport americano. Fra i suoi assististi: Anthony Davis dei Lakers, Ben Simmons dei Philadelphia 76ers, Draymond Green dei Golden State Warriors, Lonzo Ball dei Chicago Bulls e ovviamente LeBron James che gli ha permesso di arrivare dove è arrivato.

Ma torniamo alla villa. Ecco tutte le caratteristiche!

Adele e Rich Paul, la mega villa da 58 milioni di dollari

La lussuosa casa è situata nell’esclusivo quartiere di North Beverly Park a Los Angeles e comprende otto camere da letto e 12 bagni. Ed era la vecchia residenza di Sylvester Stallone!

14mila metri quadrati totali, dispone al suo interno di un primo piano comprensivo di 2 bagni di servizio, una sala da pranzo signorile, una grande cucina, una sala per la colazione, oltre che bagno turco e ufficio. La proprietà acquistata da Adele e dal compagno si estende su più di, dispone al suo interno di un primo piano comprensivo di, una sala da pranzo signorile, una grande cucina, una sala per la colazione, oltre che bagno turco e ufficio.

La villa dispone anche di ulteriori servizi come cinema, palestra e cigar room (per fumare al chiuso). Per quanto riguarda gli esterni non può assolutamente mancare un grande patio con una piscina a sfioro, una spa, un garage con 8 posti auto e climatizzato e anche uno studio d’arte.

Come ulteriore extra, la casa dispone di una guest house a 2 piani con 2 camere da letto, bagno privato e una cucina completa.