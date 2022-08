I segni zodiacali che non riescono a vivere da soli: la classifica

Questi tre segni zodiacali fanno molta a fatica a restare da soli. Non vogliono essere single e hanno il terrore di soffrire di solitudine

Molte persone temono di restare sole perché pensano di non essere in grado di affrontare la vita senza il sostegno degli altri. A volte è vero, perché non tutti sono autosufficienti sotto questo punto di vista e non tutti hanno un carattere forte. Altre volte è soltanto una paura. Spesso capita di non voler affrontare una sfida da soli, per poi scoprire di essere tranquillamente all’altezza della situazione.

Alcuni segni zodiacali non riescono a vivere da soli: devono fare tutto in compagnia, non sopportano quando vengono lasciati perché odiano essere single e si buttano immediatamente alla ricerca di un altro partner, spesso combinando solo guai. Oggi scopriremo la classifica dei segni zodiacali che non riescono a vivere da soli, credi che il tuo segno meriti di salire sul podio?

I segni zodiacali che non riescono a vivere da soli

Leone: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Leone. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco si lamenta sempre, finendo per distruggere tutti i rapporti con le persone che fanno parte della sua vita. Nonostante un carattere all’apparenza forte, il Leone ha bisogno del sostegno degli altri perché ha molti limiti e spesso non sa come affrontare i veri problemi della vita. L’improvvisazione non può rappresentare una soluzione per questo segno, meglio che ci sia qualcuno accanto a lui per fornirgli buoni consigli.

Cancro: al secondo posto in classifica c’è il segno del Cancro. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco resta fedele per tutta la vita e, per questo motivo, si aspetta di essere ricambiato. Purtroppo non è sempre così, spesso le persone possono provocare grosse delusioni e bisogna cavarsela da soli. Il Cancro fatica ad affrontare una nuova sfida senza il sostegno delle persone alle quali tiene di più, va in difficoltà e rischia di prendere decisioni sbagliate o troppo affrettate.

Toro: il gradino più alto del podio è occupato dal segno del Toro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco amano restare nella propria comfort zone, non vogliono rischi e fanno di tutto affinché il proprio partner non decida di scappare. La paura di restare da solo è talmente forte da accettare qualsiasi compromesso, mettendo a volte da parte la dignità. Il Toro ha bisogno di compagnia in ogni momento della sua vita, odia stare da solo e non sopporta il silenzio. Questo segno ama il caos, le grandi folle e vuole stare sempre in mezzo alla gente.