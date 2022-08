Una curiosità del rapporto tra Carlo e Diana rimasta segreta fino ad oggi

Credi di sapere tutto su Carlo e Diana e sul loro rapporto? Non è così, ecco un segreto svelato dopo ben quarant’anni! Una incredibile verità

Il Principe Carlo e Diana Spencer si sono sposati il 29 luglio del 1981. Sono passati ormai quarantuno anni, eppure continuano ad uscire fuori alcuni dettagli del loro rapporto. In quella lontana estate del 1981, il mondo intero ebbe la possibilità di assistere in diretta alla cerimonia e sognò di aver partecipato, seppur da casa, al matrimonio del secolo. Purtroppo non è andata esattamente in questo modo, come tutti tristemente sappiamo.

Proprio mentre si promettevano amore eterno sull’altare, la coppia aveva già dei problemi a causa delle frequentazioni di Carlo con Camilla Parker Bowles. Forse la Principessa del Popolo non era ancora al corrente delle scappatelle di suo marito ma qualcosa aveva già capito, su questo non c’è dubbio. Lo pensano tutti i biografi degli ultimi decenni. Il matrimonio tra Diana e Carlo si è frantumato qualche anno dopo ma c’è un particolare curioso sulla cerimonia che ancora non conoscevi.

Diana e il profumo rovesciato sull’abito da sposa

La Principessa Diana si è sposata il 29 luglio 1981. Il suo matrimonio è stato trasmesso in mondovisione, pubblicizzato come l’evento dell’anno. L’abito della Spencer era lungo sette metri e mezzo ed era totalmente ricamato a mano. Inoltre, nessuno si accorse che il vestito di Diana, sulla quale continuano a circolare voci strane, era macchiato. Proprio così, l’abito costosissimo aveva una macchia quasi invisibile.

Barbara Daly, la sua truccatrice dell’epoca, ha raccontato della macchia di profumo sull’abito di Diana. La principessa stava mettendo qualche goccia di profumo sui polsi ma ne rovesciò per sbaglio un po’ sull’abito da sposa. Nonostante fosse il suo profumo preferito, Quelques Fleurs, ci fu qualche attimo di panico prima di trovare una soluzione che permettesse alla sposa di salire regolarmente sull’altare, come se nulla fosse.

La Daly suggerì a Diana Spencer di raccogliere la gonna con le mani, come se volesse sollevare leggermente il vestito per agevolare la sua camminata. In realtà, la madre di William ed Harry non stava cercando di non inciampare quando si recò all’altare, stava semplicemente nascondendo quella macchia sul vestito. Se questo segreto è stato svelato solo dopo 41 anni, vuol dire che la truccatrice trovò un rimedio perfetto per risolvere il problema.