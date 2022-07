Altro che Chiara Ferragni, è lei la più importante influencer del mondo

Pensavi che la più grande influencer del mondo fosse Chiara Ferragni? No, non è lei in cima alla classifica. Non indovinerai mai il nome

Se parli di Chiara Ferragni, automaticamente il pensiero va alla più grande influencer del mondo. L’imprenditrice lombarda è seguita da decine di milioni di utenti sui social network. Ogni volta che pubblica un video, colleziona tantissime visualizzazioni, numeri da record! Centinaia di aziende sgomitano per ingaggiarla come testimonial dei loro prodotti, Chiara Ferragni è il simbolo perfetto del successo nel marketing.

Se facessimo un sondaggio, molto probabilmente la quasi totalità delle persone interpellate risponderebbe in questo modo: Chiara Ferragni è la migliore influencer del mondo e nessuno può batterla. Ma è veramente così? Sembra proprio di no. Secondo alcuni sondaggi effettuati in Gran Bretagna, sarebbe un’altra donna la miglior influencer del mondo. Questa donna ha scavalcato la moglie di Fedez, sorprendendo tutti.

Scopriamo insieme di chi si tratta e come ha fatto questa persona a superare in classifica la regina dei social network.

La più grande influencer del mondo? È la Regina Elisabetta

Secondo il magazine britannico Good Housekeeping, la Regina Elisabetta sarebbe la più grande influencer degli ultimi cento anni. L’anziana sovrana rappresenterebbe un modello di femminilità per milioni di donne in tutto il mondo e nessuno può pensare di superarla in questa particolare classifica. Sua Maestà, che ultimamente ha vissuto alcune vicende piuttosto curiose, ha conquistato tutti.

La 96 enne monarca è stata definita dalle 2451 lettrici del magazine “la mamma o la nonna che tutti vorrebbero avere”. Le sue idee hanno spesso influenzato milioni di persone in tutto il mondo, ogni suo discorso è stato analizzato attentamente dai media e ha permesso a tanta gente di cambiare idea o posizione politica. La Regina Elisabetta ha superato anche Kate Middleton, una delle donne più amate dai sudditi britannici.

La maggior parte delle persone interpellate dal magazine ha dichiarato di aver conosciuto le idee della sovrana su internet. Queste persone hanno ammesso di aver avuto un’ottima impressione ascoltando i discorso di Elisabetta II, anche quelli pronunciati in alcuni periodi complessi per la Royal Family. Altro che Chiara Ferragni, la più grande influencer del mondo è la Regina Elisabetta. Chissà cosa ne penserà la trentacinquenne cremonese.