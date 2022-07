Emma Marrone torna sui social: dopo la lunga assenza si presenta così

Emma Marrone è ritornata sui social dopo un periodo di lunga assenza stupendo i suoi fedeli sostenitori come soltanto lei sa fare.

Emma Marrone è una delle artiste più apprezzate dal pubblico del bel paese, che durante il corso di questi anni ha imparato ad amarla non solo per la sua bella voce e spiccata personalità, ma anche per la costante voglia di mettersi in gioco. Tant’è che da qualche tempo a questa parte l’abbiamo vista sperimentare sempre ruoli diversi da quello di partenza.

Da giudice di talent show ad attrice per poi ritornare sempre al suo vero amore: la musica. L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi non si è mai fermata un secondo fin quando non ha deciso di prendersi una pausa dai social dove è stata assente per qualche giorno.

Il gesto ha preoccupato i suoi fedeli sostenitori, ma la cantante è poi tornata mostrandosi come mai prima di questo momento.

Il ritorno di Emma Marrone spiazza i fan: non l’avevano mai vista così

Emma Marrone, che di recente ha trascorso una serata del tutto inaspettata, si è presa qualche giorno di pausa dal mondo dei social facendo preoccupare i suoi fedeli sostenitori in quanto era solita aggiornali in maniera piuttosto costante.

L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi è però tornata nel mondo virtuale, mostrandosi bella più che mai. La cantante probabilmente aveva voglia di staccare un po’ la spina vista i recenti impegni professionali e si è mostrata con un look che sembrerebbe essere quasi inedito rispetto a quelli sfoggiati in passato.

A colpire i suoi fan però non è stato tanto il suo colore di capelli ma l’espressione sul suo viso: serena e felice. Segno che aveva davvero bisogno di prendersi qualche giorno di pausa e di staccare un po’ la spina per poi tornare più carica che mai ad affrontare la vita come ha sempre fatto.

Emma Marrone è tornata dopo una lunga assenza e i suoi fedeli sostenitori non possono che continuare a supportarla anche durante le brevi pausa nell’attesa di rivederla esibirsi sui palcoscenici più importanti come ha sempre fatto durante il corso di questi anni di onorata carriera.