Il colpo di scena inaspettato tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti si sono conosciuti nell’estate del 1995 ad un concerto del cantante. Il loro è stato un colpo di fulmine che ha portato alla nascita di Aurora dopo un anno di relazione.

I due convolano a nozze nel 1998 al Castello Orsini-Odelaschi di Bracciano. Purtroppo la coppia si separa nel 2002 e nel 2009 arriva il divorzio.

Michelle e Eros, al contrario di molte coppie del mondo dello spettacolo, hanno ancora un ottimo rapporto. Addirittura il cantante ha invitato la sua ex moglie nel video musicale Ama. Entrambi si sono ricostruiti una famiglia e si vogliono un mondo di bene.

Ma ecco che spunta il colpo di scena che adesso vi sveleremo

Colpo di scena inaspettato tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti

Una parte del rapporto di amicizia che hanno tuttora Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è dovuto dal karate. Ad unire questi due personaggi televisivi con questa disciplina è il maestro Luigi Passamonte.

L’uomo viene invitato da Il Corriere per raccontare cosa è accaduto. Luigi è un senpai, ovvero un maestro di karate, che ha inizialmente lavorato solo con Eros nel 2019, mentre spunta la verità sulla figlia Aurora.

Ramazzotti stava cercando una nuova spiritualità e ha conosciuto Passamonte che si occupava della sicurezza nei suoi concerti.

“Non mi era mai capitato di trovare una persona così disponibile. Eros ha apprezzato la spiritualità del Kyokushinkai: in tv, con Michelle, disse che grazie a noi era diventato una persona migliore. Mi sono commosso” commenta Luigi e continua: “Poi adesso sul palco si muove molto meglio: ha svolto un lavoro duro, prima giornaliero, ora selezionato“.

Michelle invece scopre questa disciplina un anno dopo grazie proprio al suo ex marito. “E’ successo dopo il lockdown, lei aveva bisogno di sentirsi più sicura dopo aver avuto qualche problema di stalking” rivela Passamonte.

Come volevasi dimostrare, la showgirl è stata eccezionale e il senpai aggiunge: “Se non avesse lavorato in tv, avrebbe potuto fare l’atleta senza problemi”.

La Hunziker, dopo aver fatto ciò con le figlie, è adesso cintura blu e potrebbe addirittura avere un incontro vero. Diciamo che l’alunna ha superato Eros e in merito al carattere della conduttrice, Passamonte conclude: “E’ dolcissima, ma ha un fisico granitico: spinge forte negli allenamenti, l’ho vista sollevare anche un quintale, il livello è alto e Simona la segue ovunque, anche al mare nella mia Sicilia”.

Un colpo di scena incredibile quello appena scoperto. Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti sono da prendere ad esempio. Nonostante il divorzio e il dolore, i due si ricordano ancora l’amore che li ha legati e preferiscono mantenersi su questa riga piuttosto che sputarsi addosso veleno