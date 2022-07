Test: pensi di essere geniale? Risolvi il quiz in trenta secondi

Questo test metterà a dura prova le tue capacità di logica e ragionamento. Sei capace di rispondere entro trenta secondi? Vediamo cosa sai fare

Un ricercatore decide di partire per un viaggio in Africa. La sua missione prevede lo studio di un popolo che vive ancora in condizioni primitive. L’uomo si mette in viaggio e arriva in un giorno nel continente africano. Quando finalmente raggiunge il villaggio, trova una situazione che lo mette in difficoltà. La tribù è composta da sole donne e hanno un soltanto un segno di riconoscimento per distinguersi dalle altre: un orecchino.

Questo villaggio è abitato da 800 donne. Il 3% di esse indossa un solo orecchino all’orecchio destro, il restante 97%, invece, per metà indossa due orecchini, l’altra metà non indossa niente. Ogni donna ha un ruolo nel villaggio in base al numero di orecchini che indossa. Per questo motivo, l’uomo deve iniziare a contarli per completare la sua ricerca. Sei in grado di aiutarlo?

Quanti orecchini ci sono in tutto il villaggio? Hai soltanto trenta secondi per risolvere l’enigma, quindi ragiona perbene e poi scrivi la tua risposta su un foglio di carta. Quando avrai terminato, scorri il testo verso il basso, alla ricerca della soluzione del test. Da questo momento partono i trenta secondi a tua disposizione.

La soluzione del test

Per risolvere un test del genere è assolutamente necessario effettuare un’operazione piuttosto complessa: distinguere i dettagli utili da quelli inutili, inseriti nel testo solo ed esclusivamente per ingannarti. Se hai superato questo importante ostacolo, siamo obbligati a farti i complimenti perché non era per niente facile calcolare il numero degli orecchini in così poco tempo.

Se, al contrario, hai perso il conto e sei soltanto curioso di leggere la soluzione, non buttarti giù con il morale. Probabilmente hai bisogno di allenarti con altri test simili a questo. Prova a risolverne uno al giorno, vedrai che anche tu diventerai abile in futuro. Questo test non ha alcuna validità scientifica perché è soltanto un divertente passatempo per le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Ecco la soluzione del test: considerando che la metà del 97% porta due orecchini e l’altra metà non ne porta nessuno, sarà necessario considerarne uno per ogni donna per calcolare il numero preciso di orecchini. Il 97% di 800 è 776, il 3% è 24. Quindi: 776+24=800. Nella tribù ci sono 800 orecchini, mediamente uno per ogni donna che vi abita.