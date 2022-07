Amici, Maria De Filippi cambia tutto: fuori le due prof più amate!

La futura stagione televisiva si sta preparando al meglio: Amici di Maria De Filippi, sarà un successo! Rivoluzione confermata, ecco chi non vedremo più.

Il mondo della televisione durante il periodo autunnale ed invernale fa grande compagnia al pubblico a casa. Dai reality ai talent, le scelte vanno prese seguendo il gusti dei consumatori, e quelle di quest’anno sono sconvolgenti. Amici di Maria De Filippi, è uno dei format di danza e canto più amati di sempre. Lo dimostrano gli oltre vent’anni di messa in onda, e il clamore attorno le ultime decisioni prese dalla Queen di Mediaset.

Stare al passo con i tempi è uno dei trucchi fondamentali per riuscire ad intrattenere il pubblico e ad ottenere il massimo risultato in termini di share. Le tendenze e le mode del momento non passano inosservate, anche per quanto riguarda la scelta del cast.

Nel team di quest’anno, vedremo sempre tre prof di canto e altrettanti di ballo, ma ci sono dei cambiamenti. Chi non ci sarà più? Quali sono i nuovissimi nomi in gioco?

Amici di Maria De Filippi: i prof che non ci si aspetta!

Non ci sono dubbi, Amici di Maria De Filippi è un’istituzione per i fan! Il mondo dello spettacolo e i telespettatori non potranno mai rinunciare al contest delle arti sceniche più apprezzate, ma non è solo questo. I ragazzi che vi partecipano appassionano con le loro storie, a testimoniare ciò è il ritorno di fiamma di due ex concorrenti del format. Così, tra amori e ed uscite di scena, ecco la verità che tutti dovranno accettare.

La mitica squadra composta da Anna Pettinelli e Veronica Peparini durante il periodo del Serale, è stata una certezza negli ultimi anni. Una condizione non destinata a durare ancora per molto, la decisione ha lasciato tutti senza parole.

Le due paladine della Radio e dello stile contemporaneo alzano i tacchi ed abbandonano la postazione di professoresse ad Amici! Per quali ragioni?

Probabilmente le decisioni intraprese sono un insieme di questioni personali delle dirette interessate, ed altre inerenti scelte di produzione. Al loro posto ci saranno due “ritorni”, quello di Arisa e di Emanuel Lo!

Lei nelle vesti di professoressa di canto e lui in quelle di ballo. Quindi, Lorella Cuccarini rimane come prof di canto al fianco di Rudi Zerbi e della collega che fa ritorno, e Raimondo Todaro fa lo stesso insieme alla rivale Alessandra Celentano e al maestro di hip hop.

Insomma, si tratta di addii un po’ dolorosi, già in passato è stato un duro colpo l’abbandono dello storico maestro della scuola e le difficoltà vissute, aveva sconvolto, figuriamoci questi. Lo spettacolo deve andare avanti, e quello in arrivo sarà davvero unico.