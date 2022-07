Amatissima ex vippona si sposa? L’amica smonta tutto così

Se l’ex vippona si sposa, il mondo dei reality impazzirà! Saltano fuori delle indiscrezioni che profumano di amare verità. Ecco di chi si tratta, parla l’amica.

E’ inutile fare giri di parole, i reality generano sempre molta curiosità per il pubblico a casa, specialmente quando si tratta del Grande Fratello. Il format più controverso di tutti, torna a far parlare di sé, nonostante non sia in onda e stia ancora definendo i dettagli per la prossima messa in onda. L’ex vippona sogna da anni di ventare sposa indossando il fatidico abito bianco. Così, dopo tante delusioni, qualcuno decide di far chiarezza.

Quanto saranno sconvolti i telespettatori nel vedere l’ex vippona attraversare la navata della chiesa? Una sposa molto particolare, non c’è che dire. Dal carattere forte e dallo stile apprezzato dai telespettatori, c’è una bomba sul suo conto che sconvolge tutti.

Le parole dell’amica non lasciano spazio ad equivoci o incomprensioni, nero su bianco siamo pronti per svelarvi tutto sulle sue future nozze.

Ex vippona sposa: non ci sono dubbi, verità clamorosa

M’ama o non m’ama? Sembra proprio che il fatidico sì dipenda proprio da dinamiche interne alla coppia. Si tratta di un duo conosciuto e seguito dal pubblico, ma che non sempre ha messo in chiaro le proprie intenzioni. C’è già un’ex coppia del GF Vip che convolerà a nozze dopo il figlio, questa ulteriore novità lascerà tutti a bocca aperta.

Non ci sono più segreti per Antonella Elia e Pietro delle Piane! La coppia è molto seguita dai fan del gossip, poiché tra lascia e prendi, e tra sì e no, la situazione gli sta decisamente sfuggendo di mano.

Cosa succede? La questione irrita i fan perché non è la prima volta che annunciano di sposarsi! La stessa confessione è stata fatta più volte negli ultimi anni, passano i mesi, e nessuno si sposa!

Lui ha confessato che si sposeranno nel 2023, ma c’è qualcuno che non è proprio d’accordo con la seguente affermazione.

Per quale ragione? A parlare è l’amica di lei, che rivela qualcosa di assurdo:

“Questo matrimonio non s’ha da fare e non si farà…”

La confidente si è spinta un po’ oltre, affermando qualcosa che lascia dedurre che in ballo c’è qualcosa di inedito ai fan e che frena il duo alle nozze. Che non sempre le cose siano andate lisce come l’olio è risaputo, infatti più volte i diretti interessati hanno dichiarato che una volta risolti i loro problemi, si sposeranno.

Di annunci ce ne sono stati diversi per ora, l’ultima proposta al concerto più pazzo di sempre è stato super romantico! Augurando il meglio anche alla coppia formata da Elia e Pietro, restiamo aggiornati sulle prossime novità.