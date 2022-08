I Maneskin bruciano tutte le tappe: il nuovo traguardo fa tremare i colleghi

I Maneskin hanno bruciato tutte le tappe della loro carriera e il nuovo traguardo ha fatto tremare i loro colleghi nostrani. Il successo per loro non ha alcuna intenzione di fermarsi.

I Maneskin rappresentano l’orgoglio italiano all’esterno. La band ne ha fatta di strada da quando ha preso parte ad X Factor, il talent che gli ha permesso di farsi conoscere ed apprezzare dal grande pubblico, ma è dalla loro vittoria al Festival di Sanremo che sono esplosi nel bel paese trovando un certo riscontro in tutto il mondo con l’Eurovision.

Il successo della rock band italiana non ha alcuna intenzione di fermarsi qui e nelle scorse ore è arrivata l’ennesima conferma del loro successo in quanto nessuno prima di loro, tra gli artisti italiani, era mai riuscito in una simile impresa prima di questo momento.

I Maneskin hanno bruciato tutte le tappe e il loro nuovo traguardo sta facendo tremare i colleghi.

Nuovo traguardo per i Maneskin: il web è in delirio

I Maneskin, tra l’altro Victoria ha tolto il fiato ai fan con una foto da urlo, sono pronti a festeggiare un nuovo ed importante traguardo in quanto è stato da poco annunciato che tra la notte del 28 e 29 agosto si esibiranno con il loro nuovo singolo Supermodel ad uno degli eventi musicali americani più attesi di sempre.

Stiamo parlando ovviamente dei Video Music Awards, l’evento che ha fatto da scenario alle epiche performance di artisti del calibro di Madonna, Lady Gaga e Britney Spears e che oggi è pronto ad accogliere anche la band più famosa del bel paese. Decisamente un bel risultato per questi giovani artisti che stanno scalando la strada del successo ogni giorno, arrivando dove nessuno dei loro colleghi italiani era mai riuscito prima di questo momento.

Un successo strepitoso e meritato che sta portando la musica italiana in tutto il mondo, in quanto nonostante cantino anche in lingua inglese i loro fedeli sostenitori stranieri preferiscono sentirli nella loro lingua madre in cui sono capaci di esprimere tutta la loro passione grinta.

I Maneskin si esibiranno ai Video Music Awards e i fan di tutto il mondo non vedono l’ora di assistere a questa straordinaria performance che regaleranno loro.