GF Vip fa il verso a Maria De Filippi: Signorini nella bufera

Il GF Vip ha deciso di fare il verso a Maria De Filippi con la scelta di determinati concorrenti. Signorini è ancora una volta nella bufera.

Il GF Vip sta continuando la selezione dei nuovi concorrenti che andranno ad abitare la casa più spiata d’Italia nei prossimi mesi a venire e per molto tempo, considerando che Pier Silvio Berlusconi ha confermato che sarà l’edizione più lunga di sempre.

Per questo motivo non mancano le indiscrezioni sui vipponi scelti dalla produzione e il portale Biccy ne ha confermati ben che hanno fatto storcere il naso al pubblico della rete che hanno trovato questa scelta piuttosto singolare. Quasi come se Alfonso Signorini stesse facendo il verso a Maria De Filippi che ha lanciato questo trend durante gli scorsi anni sul piccolo schermo degli italiani grazie a Uomini e Donne.

Signorini fa il verso a Maria De Filippi: il GF Vip stroncato

Alfonso Signorini, che ha visto saltare la partecipazione di due concorrenti, avrebbe messo gli occhi su ben 3 nuovi concorrenti appartenenti alla fascia degli over del mondo dello spettacolo.

Una scelta che ha fatto un po’ storcere il pubblico della rete e non perché volesse soltanto la presenza di giovani concorrenti all’interno del cast del Grande Fratello Vip 7, in quanto in passato ci sono già stati numerosi concorrenti non all’inizio della loro carriera, ma il fatto di sceglierne davvero tanti rispetto al solito è apparso piuttosto strano. Quasi come se si volessero imitare le dinamiche che accadano all’interno del Trono Over di Uomini e Donne.

I nomi riportati dal portale Biccy, e che dovremmo vedere all’interno della casa più spiata d’Italia, sono quelli di: Gegia, conduttrice tv, Charlie Gnocchi, inviato di Striscia La Notizia, e infine la cantante Wilma Goich. Saranno in grado questi nuovi tre vipponi di sostenere le dinamiche del reality show di successo di canale 5 come hanno fatto i loro predecessori? Il pubblico della rete ha qualche dubbio a riguardo, ma per scoprirlo non ci resta che attendere la messa in onda del programma che salvo imprevisti dovrebbe fare il suo debutto con la settima edizione a partire dal 19 settembre.