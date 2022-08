Grande Fratello Vip 7: saltano due concorrenti, ecco chi arriva a loro posto

Grande Fratello Vip 7: saltano due concorrenti già annunciate. Al loro posto arrivano due creature di Maria De Filippi.

Fuori due concorrenti e dentro due ex protagonisti di un programma di Maria De Filippi? Potrebbe essere questa la sorpresa del Grande Fratello Vip 7 che tornerà in onda a settembre, in prima serata su canale 5. Il promo televisivo ha già fatto partire ufficialmente il countdown. Tuttavia, il cast non è ancora chiuso e potrebbero esserci clamorose sorprese dell’ultima ora.

In particolare, una tra alcune concorrenti già annunciate da tempo e considerata una sicura inquilina, potrebbe non varcare più la famosa porta rossa della casa di Cinecittà. In compenso, sono spuntati due nomi, nati all’interno di un programma di Maria De Filippi che potrebbero andare a completare il cast.

Grande Fratello Vip 7: arrivano due ex concorrenti di Temptation Island?

Chi sono le due concorrenti che potrebbero non varcare più la famosa porta rossa della casa di Cinecittà? A svelare tutto è Alessandro Rosica che, attraverso la sua pagina “Investigatore Social” ha svelato che una tra Asia Gianese e Chiadia Rodriguez potrebbe restare fuori dalla settima edizione del reality show. I nomi della Gianese e della Rodriguez sono stati i primi ad essere accostati al reality show che avrebbe ricevuto un clamoroso rifiuto. Ora, secondo Rosica, una delle due potrebbe restare fuori dalla porta rossa della casa di Cinecittà.

Se Asia Gianese e Chadia Rodriguez non sono ancora sicure di entrare nella casa di Cinecittà, secondo Alessandro Rosica, ci sarebbero due ex protagonisti di Temptation Island che potrebbero essere tra i concorrenti. Si tratta di Valeria Liberati e Luciano Punzo.

Lei ha partecipato al programma dell’amore che, in questa caldissima estate non è andato in onda lasciando a casa Filippo Bisciglia a cui era stato sempre affidato il compito di raccontare le vicende d’amore delle coppie, con il fidanzato Ciavy.

Lui, invece, è stato uno dei tentatori e all’interno del programma ha conosciuto Manuela Carriero che aveva partecipato con l’allora fidanzato Stefano Sirena. La conoscenza con Luciano ha fatto capire a Manuela di non ricevere dall’allora fidanzato Stefano quello che sognava.

Dopo il programma, tra Manuela e Luciano è iniziata una storia d’amore. Attualmente stanno vivendo un periodo di crisi. Il nome di Luciano che ha già partecipato a Pechino Exoress con Gennaro Lillio è così stato accostato alla settima edizione del GF Vip.